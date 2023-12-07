Нектар богів. Учені розкрили секрет приготування ідеальної чашечки еспресо

Дослідники вважають, що всього одна додаткова дія здатна зробити напій щільнішим і смачнішим.

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Секрет приготування ідеального еспресо був предметом суперечок не одного покоління людей. Тепер учені нарешті поставили крапку в цих суперечках і запевняють, що змогли розгадати цю загадку і виділили секретний інгредієнт, який робить напій неймовірно смачним і щільним, пише The Guardian.

На думку дослідників, секрет приготування ідеального еспресо криється всього в одній дії, яку необхідно зробити ще до етапу подрібнення зерен. Вчені з'ясували, що під час перемелювання зерен у кавомолці, тертя між зернами створює електрику, внаслідок чого частинки злипаються. Проте всього одна дія може зменшити кількість вироблюваної електроенергії, а отже зменшить кількість відходів кави та посилить смак.

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За словами доцента кафедри хімії в Університеті Орегону Крістофера Хендона, для цього необхідно додати в кавові зерна трохи води перед процесом помелу. Крім того, автори дослідження виявили зміни в способі заварювання еспресо при поєднанні води з різними методами помелу.

Команда з'ясувала, що вода не лише зменшує статичну електрику, а відтак і безлад під час подрібнення, але також може суттєво вплинути на інтенсивність напою, а, потенційно, і на його якість. Так, за словами вчених, усього лише невелика кількість води дасть змогу отримати доступ до вищих концентрацій корисних смаків.

Під час дослідження вчені також вивчили, як електрика впливає на смак кави. Під час цього аналізу вони об'єднали зусилля з експертами з вулканів, які вивчають активність під час вивержень — процес, який, за словами вчених, схожий на заварювання кави.

За словами доцента кафедри електротехніки та обчислювальної техніки Портлендського державного університету Джошуа Мендеса Харпера, під час виверження магма розпадається на дрібні частинки, які потім виходять на поверхню у вигляді невеликого шлейфу. Ці частинки труться одна об одну і заряджаються до такої міри, що утворюють блискавку. Якщо максимально спростити, то цей процес схожий на помел кави: зерна фактично перетворюються на дрібний порошок.

Далі вчені виміряли різні типи кавових зерен, враховуючи:

країну походження;

колір обсмажування кави;

методи обробки.

Автори дослідження виявили, що всі ці фактори ніяк не впливають на кількість виробленої електроенергії. Далі вчені сподіваються розшифрувати код створення ідеальної кави.

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