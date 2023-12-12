Можуть собі це дозволити: вчені розповіли, чому в коней витягнуті морди

Дослідники представили напрочуд просте пояснення того, чому деякі тварини мають витягнуті морди, а інші — короткі.

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На Землі мешкають мільйони дивовижних тварин і всі вони відрізняються одна від одної. Одним із найцікавіших запитань учені вважають це: чому коні та багато великих ссавців мають довгі морди: У новому огляді вчені пропонують напрочуд просте пояснення, пише Science Alert.

На думку вчених, коні мають довгі морди просто тому, що можуть собі це дозволити. Попри те, що це питання все ще залишається мало вивченим, воно залишається надзвичайно важливим у вивченні еволюції ссавців. Вчені вважають, що довголиці ссавці насправді не зустрічаються випадково, скоріше, більш витягнута морда часто збігається з більшим розміром тіла в окремих групах тварин.

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За словами команди вчених з Університетів Фліндерса та Аделаїди, цей ефект називається "черепно-лицьовою еволюційною алометрією" (CREA). Дослідження показали, що такий ефект спостерігається у різних груп ссавців, таких як:

гризуни;

кішки;

олені;

кенгуру;

деякі мавпи.

Однак попри те, що CREA надзвичайно поширена у тваринному світі, вона все ще залишається маловивченою, але деякі припущення в учених все ж є. Так, одне з них припускає, що патерн CREA може бути вродженою частиною розвитку черепа, за якого обличчя ссавця автоматично стає довшим у міру його дорослішання. Але заковика полягає в тому, що в багатьох випадках шаблон CREA не існує або перевернутий. Наприклад, тасманські дияволи та косатки набагато більші за своїх родичів, проте мають коротші обличчя. Водночас медоносні опосуми й кажани, які харчуються нектаром, мають менший розмір тіла, але довшу морду.

Зрештою вчені дійшли висновку, що великий розмір тіла зовсім не є запорукою того, що тварина матиме довгу морду.

Чому CREA такий поширений?

Дослідники припускають, що це пов'язано з простою біомеханікою того, як види використовують свою морду під час харчування. Попередні дослідження показали, що близькоспоріднені види, як правило, мають однаковий раціон.

Наприклад, розгляне овець і корів — обидва ці види їдять траву. Однак перші значно менші за других, а тому їм доводиться сильніше кусати: щелепи, м'язи та зуби складають більшу частину їх обличчя. Науковці з'ясували, що коротші обличчя ефективніші за сильного укусу через меншу відстань між м'язами щелепи та зубами.

Залишається питання: якщо короткі морди такі ефективні, чому у великих ссавців морди витягнуті? Вчені вважають, річ у тім, що чим більша тварина від природи, тим більші її м'язи, а тому їй легше кусати. У результаті їм доводиться докладати менше зусиль порівняно з тими, хто має коротші морди. Фактично відповідь проста: великі ссавці просто можуть "дозволити" собі мати довші черепи.

Автори дослідження зазначають, що їхня робота забезпечує нову основу для розуміння довжини морди у різних груп ссавців. Також передбачається, що ці дані можна використовувати для отримання важливої інформації про харчові звички давно вимерлих видів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому коні носять підкови.