Не набрати й кілограма в новорічні свята: вчені розкрили стратегію харчування

Останні дослідження наших гастрономічних звичок напередодні Нового року пролили світло на ефективну тактику, що дає змогу забути про набір ваги у святкові, завантажені висококалорійною їжею, дні.

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Нещодавно було проведено захопливе дослідження, присвячене темі, яка хвилює багатьох у святковий сезон: боротьбі із зайвою вагою. Ці наукові роботи — не просто черговий звіт про стан здоров'я, адже вони розкривають деякі практичні та легко здійсненні стратегії, які дають змогу насолоджуватися святковим сезоном без звичного почуття провини, спричиненого калоріями, пише Times Now.

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В основі цих досліджень лежить визнання поширеного святкового феномену: тенденції споживати значно більше калорій під час святкових урочистостей, особливо в такі дні, як Різдво. Дослідники виявили, що лише за один день Різдва люди можуть спожити близько 6 000 калорій. Хоча ця цифра може здатися приголомшливою, вона є реальним відображенням святкових поблажок.

Головний висновок досліджень стосується простих, але ефективних способів боротьби з цим сплеском калорій. Одна з головних рекомендацій — підтримувати певний рівень фізичної активності під час свят. Це не обов'язково мають бути суворі фізичні навантаження: навіть включення легких вправ у щоденний розпорядок дня або тривалі сімейні прогулянки можуть змінити ситуацію. Високоінтенсивні інтервальні тренування (ВІІТ) також заслуговують на увагу за свою ефективність у швидкому спалюванні калорій.

Ще один важливий аспект — концепція усвідомленого харчування. Уповільнення темпу, смакування кожного шматочка та увага до сигналів організму про голод і ситість можуть запобігти переїданню. Такий підхід дає змогу насолоджуватися святковими частуваннями, не переїдаючи.

Гідратація — неоспіваний герой повсякденного життя. Пити достатню кількість води вкрай важливо не тільки для загального здоров'я, а й для контролю ваги під час свят. Дослідники зазначають, що найчастіше те, що здається голодом, насправді є спрагою, і вживання води може допомогти уникнути непотрібних перекусів.

Коли справа доходить до приготування святкових страв, дослідники пропонують робити усвідомлений вибір. Віддаючи перевагу більш здоровим інгредієнтам, таким як пісні білки, цільні злаки і велика кількість овочів, можна зробити страви ситними і не калорійними. Також можна використовувати трави і спеції для надання смаку замість висококалорійних добавок.

Планування має вирішальне значення, заявляють учені. Повноцінний прийом їжі або перекус перед тим, як вирушити на святкову вечірку, допоможе уникнути переїдання. Автори також радять помірно вживати алкоголь, оскільки він може сприяти надмірному споживанню калорій і призвести до неправильного вибору їжі.

Нарешті, вони підкреслюють важливість хорошого сну. Достатній відпочинок життєво важливий для контролю ваги, оскільки нестача сну може порушити роботу гормонів, які регулюють відчуття голоду, що призводить до переїдання.

По суті, ці дослідження являють собою збалансований і реалістичний підхід до того, як насолоджуватися святковим сезоном без наслідків у вигляді зайвої ваги. Практичність полягає в простоті порад — вони пропонують невеликі, керовані зміни в способі життя, а не радикальні зміни. Ці висновки не тільки зроблять святковий сезон приємнішим, а й зроблять позитивний внесок у загальне здоров'я і благополуччя.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.