Заразніший за попередні, але менш важкий: лікарка розповіла докладно про новий штам COVID-19

Варіант вірусу COVID-19 під назвою FLiRT уже не вперше потрапляє в поле зору світових організацій охорони здоров'я. Поки що вірус не показує себе, як важкий варіант, але є один нюанс, що робить його не менш небезпечним.

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За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), нещодавно з'явився новий варіант коронавірусу KP.2, який уже став переважним штамом у Сполучених Штатах. На цей варіант, що входить до сімейства Омікрон, тепер припадає майже 30% нових випадків захворювання, що значно більше, ніж 16% у попередній двотижневий період. KP.2, один із варіантів FliRT, названих на честь їхніх специфічних мутацій, порушує важливі питання щодо його заразності, тяжкості захворювання та ефективності наявних вакцин і методів лікування проти нових реінкарнацій COVID-19, пише CNN.

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Доктор Леана Вен, лікарка швидкої допомоги та клінічний доцент Університету Джорджа Вашингтона, пояснила, що варіант KP.2 просто витіснив інші субоваріанти, як-от JN.1. Вона наголосила, що важливо визначити, чи є KP.2 заразнішим, викликає він важчі захворювання, або ж він стійкий до існуючих вакцин та методів лікування, і робити це треба якнайшвидше. Перші спостереження засвідчили, що KP.2 дуже заразний, як і попередні варіанти, але не спричиняє важчих захворювань, про що свідчать низькі показники серйозних випадків госпіталізації. Вакцини та методи лікування залишаються ефективними проти KP.2, що дає певну впевненість на тлі його швидкого поширення, за його стабільності та відсутності значних мутацій.

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Симптоми KP.2 повторюють симптоми інших коронавірусних інфекцій, включно з нежиттю, болем у горлі, головним болем, лихоманкою, кашлем і ломотою в тілі. Можуть виникати такі важкі симптоми, як задишка, особливо у людей з уже наявними захворюваннями, каже Вен. Утім, цей варіант не показав жодних унікальних симптомів, що відрізняють його від інших штамів, тому відрізнити COVID-19 від інших вірусних інфекцій, таких як грип або застуда, як і раніше, складно.

Домашні тести, як і раніше, є корисним інструментом для виявлення KP.2, незважаючи на їхню нижчу надійність порівняно з ПЛР-тестами. Доктор Вен рекомендує використовувати домашні тести при появі симптомів і проводити кілька тестів протягом декількох днів для отримання більш точних результатів. Для підтвердження можна також провести ПЛР-тест. Очікується, що вакцини, зокрема ті, що очікуються до надходження цієї осені, залишаться ефективними проти KP.2. CDC рекомендує ввести другу дозу оновленої вакцини особам 65 років і старшим і очікує, що осінні вакцини будуть спрямовані на циркулюючі варіанти, що потенційно посилить захист від KP.2. Незалежні консультанти агентства з вакцин проголосували за рекомендацію запровадити додаткове щеплення, і директорка CDC докторка Менді Коен схвалила її.

CDC також оновила інші рекомендації щодо ізоляції, порадивши людям із діагнозом COVID-19 залишатися вдома доти, доки в них не знизиться температура принаймні на 24 години і не покращаться симптоми. Додаткові запобіжні заходи, як-от маскування й обмеження тісних контактів, рекомендують протягом п'яти днів після ізоляції. Особам із групи високого ризику, зокрема літнім людям і тим, у кого є супутні захворювання, слід розглянути можливість противірусного лікування, якщо вони заразилися COVID-19. Доктор Вен радить проконсультуватися з медичними працівниками, щоб визначити відповідне лікування і доступ до нього.

Хоча працівники сфер охорони здоров'я продовжують спостереження і вважають, що новий штам не настільки небезпечний, як ранні варіанти, ключовим у подальшому розвитку хвороби залишається один тривожний фактор. Вірулентність штаму FLiRT особливо небезпечна, оскільки його швидке поширення серед незліченних носіїв дає нескінченні можливості для подальших мутацій, використовуючи наші тіла як плацдарм для перетворення. Кожна нова інфекція є шансом для еволюції вірусу, що може призвести до появи варіантів, які можуть бути заразнішими, ухилятися від імунітету або викликати важчі захворювання, тим самим ускладнюючи зусилля по боротьбі з наслідками пандемії та її новими джерелами.

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