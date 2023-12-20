Космічна перукарня: як китайські астронавти на орбіті роблять зачіску (відео)

Астронавти на космічній станції "Тяньгун" використовують спеціальний пристрій для того, щоб стригти волосся.

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Китайське агентство пілотованих космічних польотів оприлюднило відеоролик, на якому показано, що астронавти місії "Шеньчжоу-17" разом із виконанням основних обовʼязків на станції "Тяньгун" дбають і про зовнішній вигляд, пише Space.

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Командир екіпажу китайської орбітальної станції Тан Хунбо і ще двоє астронавтів, Тан Шенцзе і Цзян Сіньлінь, нещодавно допомогли один одному підстригтися на борту космічної станції "Тяньгун".

Фото: Скриншот

На відео видно, як Тан Шенцзе стриже волосся своєму колезі Цзян Сіньліню за допомогою спеціального пристрою, який також діє як пилосос. Пристрій всмоктує волосся, щоб звести до мінімуму потенційний ризик засмічення ним устаткування космічної станції. Подібну технологію стрижки волосся та його всмоктування вже давно використовують астронавти на Міжнародній космічній станції.

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На кадрах також видно, як Тан Хунбо використовує спеціальні шапочки для душу для миття волосся. Перша шапочка містить шампунь, який потрібно втирати у волосся. У другій шапочці міститься вода для миття й ополіскування волосся, яке потім потрібно висушити рушником.

Новий екіпаж станції "Тяньгун" прибув на орбіту на космічному кораблі "Шеньчжоу-17" 26 жовтня цього року. Троє астронавтів перебрали на себе управління станцією в екіпажу місії "Шеньчжоу-16", який успішно повернувся на Землю. Таким чином китайські астронавти перебувають на орбіті вже понад 50 днів.

За цей час астронавти виконали кілька важливих завдань, включно з переміщенням обладнання за межі космічної станції для проведення експериментів, а також продовжили обслуговування наукових об'єктів для довгострокових досліджень.

Астронавти пробудуть на борту станції "Тяньгуна" приблизно півроку. У січні вони приймуть на борту станції вантажний космічний корабель "Тяньчжоу-7", який доставить припаси і нове обладнання.

Фокус уже писав про те, що астронавти місії "Шеньчжоу-17" показали, який вигляд має Земля з космосу, також який зовнішній вигляд має космічна станція.

Як уже писав Фокус, нещодавно Китай відправив на орбіту свій секретний космічний літак "Шеньлун", про який, незважаючи на вже третю місію, є дуже мало інформації. Проте експерти, які займаються відстеженням руху супутників на орбіті, зафіксували те, що цей літак вивів у космос шість загадкових об'єктів. Ці об'єкти випускають унікальні сигнали.