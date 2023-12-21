Уперше в історії: особливий зуб мегалодона віком 3,5 млн років знайдено на дні океану (фото)

Акули за все своє життя втрачають до 40 тисяч зубів. Стародавній морський хижак не є винятком із правил.

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Стародавня акула мегалодон жила в океанах Землі в період між 3,5 і 20 млн років тому. Ці морські хижаки, як і сучасні акули, втрачали свої величезні зуби, які зараз знаходять палеонтологи. Але досі жоден із таких зубів не знаходили в тому вигляді, в якому він випав із пащі мегалодона мільйони років тому. Результати дослідження були опубліковані у виданні Historical Biology: An International Journal of Paleobiology, пише ScienceAlert.

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Учені вперше виявили добре збережений зуб мегалодона з роду Otodus на дні Тихого океану на глибині приблизно 3 км. Зуб було важко виявити на дні, але вчені вивчили відео, зняте дистанційно керованим підводним апаратом, і помітили, що він стирчить із піску так, наче він випав із пащі стародавньої акули всього кілька хвилин тому.

Зуб було важко виявити на дні, але вчені вивчили відео, зняте дистанційно керованим підводним апаратом, і помітили, що він стирчить із піску в такому вигляді, наче він випав із пащі стародавньої акули всього кілька хвилин тому Фото: ScienceAlert

Аналіз знайденого зуба показав, що він має деякі пошкодження, але зуб майже такий самий гострий, як того дня, коли востаннє мегалодон за його допомогою розривав свою здобич.

Про те, якою була статура мегалодона, який міг запросто зжерти сучасних акул, відомо завдяки його зубам, розміром з руку людини, і хребцям. Інші частини скелета стародавньої акули, зокрема м'які тканини, не змогли пережити 3,5 млн років відтоді, як цей хижак вимер. Вчені вважають, що виявлений зуб якраз має вік 3,5 млн років.

Аналіз знайденого зуба показав, що він має деякі ушкодження, але зуб майже такий самий гострий, як того дня, коли востаннє мегалодон з його допомогою розривав свою здобич Фото: ScienceAlert

За словами вчених, у Тихому океані є ділянки на дні, які розташовані особливо глибоко, де протягом тривалих періодів часу практично не відбувалося відкладення осадових порід. Хоча деякі зуби стародавніх акул за мільйони років могли виявитися пошкодженими, але цього разу такого не сталося.

Хоча деякі зуби стародавніх акул за мільйони років могли виявитися пошкодженими, але цього разу такого не сталося Фото: ScienceAlert

Зуб вчені знайшли там, де океанські течії є досить сильними для того, щоб зупинити накопичення відкладень осадових порід.

Мегалодон. Реконструкція Фото: wikipedia

Хоча виявлений зуб мегалодона, розмір якого становить лише 6,5 см, не є найбільшим із коли-небудь знайдених зубів стародавніх акул, але він поповнив колекцію подібних знахідок, що дають змогу відстежити переміщення мегалоднів у світовому океані.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що вимерлі мегалодони плавали дуже повільно. Дослідники дійшли висновку, що грізні гіганти, які тримали в страху океан, були досить середніми плавцями.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому на Землі вимерли гігантські мегалодони. Дослідники вважають, що нові факти, які відкрилися, проливають світло на те, що погубило найбільшу і найстрашнішу акулу на планеті.