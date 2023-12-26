Неприємне пробудження: чому випитий алкоголь змушує нас прокидатися о 3 годині ночі

Пара келихів вина перед сном можуть допомогти заснути швидше, проте вони ж, імовірно, змусять вас прокинутися посеред ночі.

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Келих вина або пара порцій міцного алкоголю перед сном можуть здатися гарним способом розслабитися і позбутися турбот. Ба більше, деяким трохи алкоголю, випитого перед сном, також можуть допомогти швидше зануритися в обійми Морфея, однак є й інший бік — пара келихів чогось алкогольного перед сном також, імовірно, змусять вас прокинутися посеред ночі, пише Science Alert.

У новому дослідженні команда з Університету Центрального Квінсленду зосередилася на розумінні того, як алкоголю, випитому перед сном, вдається допомогти нам заснути, але також і розбудити нас о 3 годині ночі.

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Що відбувається з тілом людини, коли вона п'є?

Незабаром після вживання алкоголю він потрапляє в кровотік, а потім у мозок людини. Тут він впливає на хімічні посланці, нейротрансмітери, і уповільнює зв'язок між нервовими клітинами.

Попередні дослідження вже показали, що певні ділянки людського мозку особливо вразливі до впливу алкоголю. Коли алкоголь впливає на клітини в цих ділянках, це призводить до характерного відчуття розслаблення, зниження гальмування, невиразного мовлення, а також може спричинити відчуття сонливості та летаргії. Крім того, алкоголь впливає на наше серце і систему кровообігу загалом: судини розширюються, артеріальний тиск падає, що може спричинити запаморочення і нудоту.

Що відбувається, якщо випити алкоголь перед сном?

За словами співавтора дослідження Медлін Спрейсер, вживання алкоголю перед сном схоже на "клацання вимикача": від самого початку алкоголь чинить заспокійливу дію, а тому, ми, ймовірно, відчуємо себе розслабленішими та легше заснемо.

Однак попри те, що ми можемо спати, наш організм продовжить старанно працювати, переробляючи алкоголь. На жаль, цей процес фактично порушує наш сон.

Чому після випитого ми прокидаємося вночі?

У міру того як наш організм переробляє алкоголь, його рівень у крові падає, а наш мозок відновлюється після сонливості, яку ми відчували раніше. У результаті це може призвести до порушення сну і пробудження, особливо в другій половині ночі. Крім того, такий сон може супроводжуватися яскравими й напруженими снами.

Дослідження також показує, що вживання алкоголю перед сном призводить до того, що люди загалом сплять менше, а отже, час важливого відпочинку і відновлення нашого організму невблаганно скорочується.

Деякі дослідження також виявили довгостроковий вплив алкоголю на сон: люди, які помірно і сильно п'ють, мають погану якість сну, а з часом порушення сну стають дедалі частішими.

Як звести вплив алкоголю на сон до мінімуму?

Якщо вживання алкоголю перед сном не вдасться уникнути, вчені дали кілька порад, як звести його вплив на наш сон до мінімуму, наприклад:

замініть кожен другий напій безалкогольним;

їжте, поки п'єте;

відмовтеся від споживання напоїв із кофеїном;

будьте особливо обережні, якщо у вас апное — алкоголь лише посилює проблеми зі сном;

пийте більше води — споживання рідини допоможе поліпшити сон.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, скільки алкоголю ми п'ємо і як далеко це від "норми".

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.