"Божевілля косаток": кити-вбивці розважають жителів Каліфорнії полюванням на дельфінів (фото, відео)

Відпочивальники зняли на камеру погоню косаток за дельфіном, якого зрештою хижаки з'їли.

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Зграя косаток, які мігрують, продовжує збирати публіку біля узбережжя Каліфорнії. Мешканці штату спостерігають за "божевіллям китів убивць" уже близько двох тижнів: хижі тварини годують своє потомство м'ясом дельфінів, на яких полюють просто на очах місцевих роззяв. Про це повідомляє The Daily Mail.

Минулого тижня відпочивальники в рамках туру Newport Coastal Adventure зняли на камеру гонитву хижаків за дельфіном, якого зрештою вони з'їли.

Косатки і дельфіни Косатки і дельфіни

Туристи виклали відео в соцмережах і розповіли, що, судячи з усього, косатки знайшли нове місце для полювання, але поки невідомо, скільки тут зможуть перебувати.

Косатки біля берегів Каліфорнії

Строго кажучи, косатки вважаються найбільшими представниками сімейства дельфінів. Самець може вирости до 10 метрів у довжину, і набрати вагу до 10 тонн.

Зграя, яка нещодавно влаштувалася біля каліфорнійського узбережжя, зазвичай мешкає у водах Мексики та Центральної Америки, але іноді вони подорожують до Гаваїв.

Косатки біля берегів Каліфорнії

Малібу, де нещодавно помітили косаток, — крайня північна точка їхнього маршруту.

"Ці косатки, які харчуються ссавцями, вчора вели активне полювання на дельфінів. У підсумку вбили двох", — розповіла співробітниця туристичної компанії Джессіка Родрігес.

Зазвичай ці тварини подорожують зграями в кількості до 40 особин. У кожної групи — свій відмітний клич, що дає змогу швидко розпізнати своїх і спрощує взаємодію в зграї.

Косатки біля берегів Каліфорнії

За оцінками, близько 200 косаток, що мігрують, мешкають біля берегів Каліфорнії, де нападають на інших морських ссавців. Маршрути міграції непередбачувані, вони з'являються в різних місцях. Востаннє групу косаток, яка зараз перебуває біля західного узбережжя США, бачили в липні 2019 року.

Нагадаємо, що косатки близько години реанімували горбатого кита: вчені вперше зняли останні хвилини життя великої тварини.

Також повідомлялося, що, на думку вчених, атаки косаток на човни в Гібралтарській протоці можуть бути ознакою агресії.