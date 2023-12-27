100 000 років ув'язнення. Унікальний новий вид тюленів тисячоліттями переховувався в Арктиці (фото)

Дослідники виявили, що у водах Нової Зеландії ховається унікальна популяція кільчастих нерп, несхожих на своїх родичів.

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У Крижаному фіорді недалеко від Ілуліссата в Західній Гренландії сотні тисяч років ховається крихітна популяція особливого різновиду кільчастої нерпи, поширеної в Арктиці. Цей новий вид отримав назву — тюлень Кангіа, пише SciTechDaily.

Місцеві мисливці помітили дивовижний новий вид, що вирізняється розміром і зовнішнім виглядом: тюлені Кангіа значно більші за інших арктичних тюленів і відрізняються кольором і малюнком хутра. Група дослідників разом із місцевими мисливцями виловлювали представників цього виду сітками, а потім розміщували на їхніх спинах спеціальні датчики, що дало змогу дізнатися про них та їхнє звичне середовище існування трохи більше.

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Результати нещодавнього наукового дослідження показали, що ці своєрідні тюлені були генетично ізольовані від своїх арктичних побратимів протягом тривалого періоду часу — понад 100 000 років. За словами співавтора дослідження, старшого наукового співробітника Гренландського інституту природи Аккалу Розінг-Асвіда, коли ссавці підіймалися на поверхню, науковці могли фіксувати, де вони перебувають, — це дало змогу їм відстежити їхнє переміщення і визначити ареал проживання.

Кільчаста нерпа Кангіа більша за типову арктичну кільчасту нерпу Фото: Greenland Nature Institute

Далі вчені досліджували місцевість з літака і змогли порахувати кількість тюленів Кангіа — передбачається, що сьогодні їхня популяція налічує близько 3000 особин. Автори дослідження також зазначають, що постійна дислокація популяції також має вельми дивовижний вигляд, адже типові арктичні нерпи мають величезну чисельність і здатні пересуватися на тисячі кілометрів по Арктиці.

Під час дослідження вчені також взяли у ссавців крихітні зразки тканин і провели генетичний аналіз, щоб скласти їхній профіль ДНК. Вчені виявили, що кільчаста нерпа Кангіа генетично відрізняється від типових арктичних тюленів.

Колір і візерунок хутра кільчастої нерпи Кангіа (ліворуч) і типової арктичної кільчастої нерпи (праворуч) Фото: Greenland Nature Institute

Водночас науковці досі не можуть зрозуміти, де і як арктичні тюлені Кангіа були ізольовані протягом тривалого часу від своїх родичів. Крім того, загадкою залишається те, як їм вдалося набути свої нові особливі біологічні характеристики виду.

До слова, автори дослідження також не виключають, що в інших арктичних фіордах також можуть бути заховані інші популяції "особливих тюленів". За словами співавтора дослідження, професора кафедри екологічних наук Орхуського університету Руне Дітц, в Арктиці багато інших подібних крижаних фіордів, і науковці досі не знають, які сюрпризи можуть у них ховатися.

Раніше Фокус писав про те, що тюлені з антенами на головах допомогли вченим розгадати загадку Антарктики.