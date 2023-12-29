Ядро людської темряви. Знайдено рушійну силу найпохмуріших імпульсів людей

У новому дослідженні вчені виявили те, що пробуджує в нас найгірші нахили.

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Темна тріада — те, що дослідники називають перетином трьох найзловісніших тенденцій людської природи: психопатії, нарцисизму та макіавеллізму. Однак правда виявилася глибшою і значно темнішою: вчені виявили, що за всіма нашими найгіршими проявами ховається центральне, загальне ядро людської темряви, пише Science Alert.

Психологам із Німеччини та Данії під час дослідження вдалося виявити цю рушійну силу всіх людських похмурих пробуджень, автори дослідження назвали її фактором D — темний фактор особистості.

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За словами співавтора дослідження, психолога Іго Зеттлера, який нині працює в Університеті США, а раніше — в Копенгагені, теоретична основа фактора D ґрунтується на так званому факторі g: конструкції, запропонованій англійським психологом Чарльзом Спірманом ще понад століття тому. Ще тоді вчений помітив, що люди, які добре справляються з одним типом когнітивних тестів, з більшою ймовірністю наберуть хороші результати та в інших видах тестів на інтелект.

Простими словами, Спірман вважав, що ми можемо виміряти "фактор суспільного інтелекту". У результаті Зеттлер із колегами дійшли висновку, що, так само як і фактор загального інтелекту, темні аспекти людської особистості також мають спільний знаменник.

Щоб перевірити свою теорію, команда провела чотири окремі дослідження, в якому взяли участь понад 2500 осіб. Під час роботи Зеттлер із колегами оцінили реципієнтів за допомогою опитування, призначеного для виявлення темних рис особистості:

егоїзм;

макіавеллізм;

моральне відсторонення;

нарцисизм;

психопатія;

садизм;

самовпевненість;

інтерес;

злість.

Далі команда проаналізувала відповіді та провела статистичний аналіз. Результати показали, попри різницю всіх цих темних рис особистості, всі вони певною мірою перекриваються через центральний основний фактор темряви D, який проявляється у людей по-різному. Наприклад, за словами Зеттлера, у деяких людей фактор D може здебільшого проявлятися як нарцисизм або психопатія, тоді як в інших — цілою низкою чинників.

У результаті вченим вдалося скласти певний тест, за допомогою якого можна встановити, що в конкретної людини високий фактор D. Зазначимо, що вчені створили онлайн-портал, на якому кожен охочий може виміряти свій власний фактор D за допомогою анкети.

Раніше Фокус писав про те, що "комплекс Наполеона" реальний і йде в комплекті з рисами "Темної тріади".