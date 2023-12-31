Палац часів династії Ся: він доводить існування напівміфічних правителів Китаю (фото)

Китайські археологи виявили палацовий комплекс віком 4 тисяч років у Китаї, який належить до часів династії Ся. Багато скептиків вважають цю династію вигаданою, проте тепер з’явилися матеріальні докази правдивості легенд.

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У китайській провінції Хенань, у місті Сіньмі, команда археологів відкрила палацовий комплекс часів династії Ся, найдавнішої відомої правлячої династії Китаю з 2070 до н. е. по 1600 рік до н. е., пише Arkeonews.

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Ця стародавня пам'ятка займає територію площею понад 176 000 квадратних метрів на плато поблизу річки Чжень у Сіньмі. Нещодавні дослідження Інституту культурних реліквій та археології провінції Хенань, проведені у 2021-2023 роках, привели до деяких визначних відкриттів, що проливають світло на спадщину династії Ся.

Розташування Західної Ся у 1111 році (зелений колір на північному заході) Фото: Wikipedia

Династія Ся посідає особливе місце в історії Китаю як перша правляча династія, хоча її існування довгий час вважалося предметом дискусій.

Скептики вважали її радше напівміфічним витвором, вигаданим пізнішою династією Чжоу, щоб легітимізувати повалення династії Шан. Однак нещодавні знахідки надають реальні докази, що підтверджують історичне значення династії Ся.

На фото кілька земляних стовпчиків, які використовували для зберігання зерна на місці розкопок храму Фото: Xinhua

За словами керівника групи Лі Бо, розкопано фундаментну конструкцію з утрамбованої землі, що має неймовірні 60 метрів у довжину і 30 метрів у ширину і займає площу приблизно 1 800 квадратних метрів. Структура має особливий дизайн, з піднесеним центром і плоскою поверхнею, оточеною рівномірно розташованими отворами для колон.

Лі Бо пояснює: "За характером розподілу колонних отворів можна помітити, що загальна структура цієї земляної платформи орієнтована з півночі на південь, із кімнатами, розташованими рядами, центральним подвір'ям і коридорами зі східного та західного боків. Вона має грандіозні масштаби і складну структуру".

Археологи також виявили ще одну реліквію на східній стороні головної платформи, що вказує на архітектурний комплекс із чотирма внутрішніми дворами. Це нове відкриття поглиблює наше розуміння давнього планування міста і додає цінні докази до вивчення походження та розвитку палацових споруд Ся.

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Тим часом на місці розкопок храму Чжуцю в місті Чжоукоу стався ще один прорив. Археологи розкопали понад 100 реліквій, серед яких попелища, рови та архітектурні залишки. Фан Лісія, керівник команди розкопок, наголосила на важливості цього відкриття для розуміння історії будівництва у стародавньому північному Китаї.

А тому ці знахідки не лише надають матеріальні докази існування династії Ся, але й дозволяють зазирнути в архітектурну і технологічні досягнення Стародавнього Китаю. Ці відкриття мають вирішальне значення для розгадки таємниць нашого історичного коріння, роблячи крок вперед у вивченні цивілізацій минулого.

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