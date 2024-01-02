Транзитом через кишківник: чому алкоголь так дивно впливає на травлення і викликає діарею

Дослідники розповіли, як саме алкоголь впливає на перетравлення їжі та нашу травну систему загалом, часом спричиняючи неймовірний дискомфорт.

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Учені раз у раз попереджають про шкоду вживання алкоголю, його вплив на весь організм людини загалом та окремі його системи. Утім, деякі дослідження показують, що в помірних дозах споживання алкоголю може бути навіть вигідним, пише Inverse.

Більшість людей, які вживають алкоголь, також помічали, що алкогольні напої можуть впливати на наш шлунок і кишківник, а особливо на час, необхідний їжі для проходження через кишківник, що також відомо як "час транзиту".

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Гастроентеролог з Університету Західного Сіднея Вінсент Хо розповів про те, як алкоголь насправді впливає на травну систему людини й чому його вживання врешті-решт може призвести до діареї.

Діарея і "транзитний час"

Дослідники вже виявили, що вплив алкоголю на час транзиту через шлунок людини багато в чому залежить від концентрації алкоголю. Наприклад, міцні напої, як-от горілка та віскі, сповільнюють рух їжі, тоді як пиво та вино навпаки — прискорюють. Саме цими транзитними змінами в кишківнику можна пояснити те, чому після вживання горілки та віскі дехто відчуває дискомфорт і повноту в шлунку.

Раніше вчені провели дослідження на щурах і дійшли висновку, що хронічне вживання алкоголю прискорює транзит їжі через шлунок і тонку кишку. Це скорочення часу транзиту також відбувається, коли люди п'ють багато алкоголю і може призвести до діареї.

Дослідження також показує, що алкоголь здатний знижувати всмоктування вуглеводів, білків і жирів у дванадцятипалій кишці, а також знижує всмоктування ксилози. Простими словами, діарея після вживання алкоголю частіше виникатиме у тих, хто п'є і споживає багато солодких продуктів.

Крім того, хронічне вживання алкоголю пов'язують із:

непереносністю лактози;

надлишковим зростанням бактерій тонкого кишківника;

зниженням всмоктування жирів із підшлункової залози.

Дослідження

Раніше вчені провели дослідження, в якому взяли участь 507 студентів. Робота команди була зосереджена на розумінні того, як алкоголь впливає на наше тіло. Під час дослідження студентів попросили здати зразки випорожнень і запропонували заповнити анкету, відому як Бристольська таблиця випорожнень.

Дослідження показало, що епізод вживання алкоголю пов'язаний із сильнішим і твердішим стільцем. Простими словами, хронічний алкоголізм, ймовірно, спричинить закреп, а зовсім не діарею. Зокрема, у тих, хто вживав більше алкоголю, частіше спостерігалися випорожнення 1-го типу, що являють собою окремі тверді грудочки, які зовні нагадують горіхи.

Як упоратися з діареєю

Очевидним виходом із ситуації стане скорочення вживання алкоголю. Водночас Вінсент Хо визнає, що деякі алкогольні напої чинять більший вплив на роботу кишківника, ніж інші. У результаті, якщо ви помітили, що діарея виникає після визначення певного напою, ймовірно, варто відмовитися від нього зовсім або знизити кількість споживання.

Якщо у вас є схильність до діареї після вживання алкоголю, уникайте змішування алкоголю з напоями з кофеїном. Відомо, що кофеїн стимулює скорочення товстої кишки та тому може посилити діарею.

Водночас якщо після споживання алкоголю ви зіткнулися із закрепом, правильним рішенням буде — уникати зневоднення. Вживання великої кількості води перед вживанням алкоголю може допомогти зменшити зневоднення та закреп.

Крім того, вчені радять поїсти перед вживанням алкоголю їжу, багату на білки та клітковину. Дослідники вважають, що це допоможе сповільнити всмоктування алкоголю і захистить від негативного впливу слизову оболонку вашого кишківника.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали напій, який змушує нас старіти та вмирати раніше.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.