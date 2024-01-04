Космічні телескопи NASA почали 2024 рік із подвійного вибуху: що сталося (фото)

На новому знімку показано різні види світла, які випромінюють залишки не однієї, а щонайменше двох зірок, що вибухнули.

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Учені використовували дані кількох космічних і наземних телескопів, щоб отримати унікальне зображення залишку наднової, розташованого в галактиці-супутнику Чумацького Шляху. Але вчені вважають, що це залишок від вибуху не однієї, а двох масивних зірок. Результати спостережень були представлені у виданні Astronomical Journal, пише Phys.

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Астрономи отримали нове зображення залишку наднової під назвою 30 Doradus B об'єднавши дані космічного рентгенівського телескопа Чандра, дані, отримані в діапазоні видимого світла телескопом Габбл, інфрачервоні дані космічного телескопа Спітцер, а також наземного Телескопа імені Віктора Бланко.

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30 Doradus B є частиною більш великого регіону космосу, де відбувалося бурхливе утворення зірок протягом останніх кількох мільйонів років. У цьому регіоні знаходяться хмари гарячого газу і молоді зірки. 30 Doradus B знаходиться на відстані 160 тисяч світлових років від нас у галактиці-супутнику Чумацького Шляху під назвою Велика Магелланова Хмара.

30 Doradus B знаходиться на відстані 160 тисяч світлових років від нас у галактиці-супутнику Чумацького Шляху під назвою Велика Магелланова Хмара Фото: NASA

Учені провели ретельний аналіз рентгенівських даних телескопа Чандра, щоб краще зрозуміти природу залишку наднової та його околиць. У результаті вони виявили тьмяну рентгенівську оболонку, яка має ширину приблизно 130 світлових років. Для порівняння найближча до Сонця зірка розташована на відстані 4 світлових роки.

Також вчені з'ясували, що всередині 30 Doradus B існують вітри з частинок, що випускаються пульсаром (тип нейтронної зірки), які створюють туманність пульсарного вітру. Як уже писав Фокус, астрономи виявили як новий пульсар, так і туманність пульсарного вітру, яка отримала назву на честь маленької тварини з Австралії. Але насправді ця туманність у десятки разів більша за розміри Сонячної системи.

Коли автори нового дослідження об'єднали дані, отримані від різних телескопів, то вони дійшли висновку, що жоден вибух наднової не може пояснити те, що вони побачили. Сам пульсар всередині 30 Doradus B з'явився внаслідок вибуху наднової після смерті величезної зірки приблизно 5 тисяч років тому. Але тьмяна рентгенівська оболонка всередині залишку наднової була занадто величезною, щоб вона могла з'явиться тільки після вибуху однієї зірки.

Тому астрономи дійшли висновку, що 30 Doradus B утворився внаслідок щонайменше двох вибухів дуже масивних зірок. При цьому виявлена величезна рентгенівська оболонка з'явилася внаслідок вибуху наднової, який трапився понад 5 тисяч років тому.

Результати нового дослідження можуть допомогти вченим дізнатися більше про життя масивних зірок і наслідки вибухів наднових.

Як уже писав Фокус, вчені наблизилися до розгадки таємниці мертвих зірок. Дослідження припускає, що внутрішня частина мертвої зірки виглядає як гігантське ядро атома.

Також Фокус писав про те, що на Сонці зафіксовано найсильніший спалах, а таких не спостерігали вже багато років. Разом зі спалахом з'явився величезний потік плазми, який врізався в нашу планету.