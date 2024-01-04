Коли Ніл Армстронг першим ступив на поверхню Місяця 1969 року, він мав спати (відео)

Астронавт NASA не дотримався початкового плану місії "Аполлон-11".

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20 липня 1969 року відбулася історична подія для всього людства. У рамках місії "Аполлон-11" на поверхню Місяця вперше ступив астронавт NASA Ніл Армстронг. По суті він став першою людиною, яка опинилася на супутнику Землі поза космічним кораблем. Після того, як Армстронг вийшов із посадкового модуля, він вимовив одну з найзнаменитіших фраз 20 століття: "Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства". Якщо Армстронг і його напарник Базз Олдрін дотримувалися початкового плану місії, то в цей момент астронавт міг би сказати щось на кшталт "хр-хр-хм", а не свою знамениту фразу, водночас хроплячи, пише IFLScience.

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Навіть зараз посадка космічних апаратів на Місяць є небезпечною і непередбачуваною, що вже говорити про приземлення першого місячного модуля з екіпажем на супутнику Землі. Тоді також не обійшлося без труднощів.

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Комп'ютер посадкового модуля націлився на кратер, сповнений каміння розміром з автомобіль, тож Армстронг узяв на себе ручне керування і приземлився з дуже невеликою кількістю палива для виконання маневру. Це були напружені останні 13 хвилин перед посадкою на Місяць.

Перший крок людини на Місяці Фото: NASA

Тому, ймовірно, астронавтам потрібен був відпочинок, перед тим, як покинути посадковий модуль і вийти на поверхню Місяця. Власне, таку перерву і запланували вчені з NASA спочатку. Тобто після приземлення на Місяці астронавти мали поїсти і поспати протягом кількох годин, а вже потім виходити на поверхню Місяця.

Посадковий модуль місії "Аполлон-11" Фото: NASA

Згідно з планом NASA, астронавти мали розслабитися після дуже напруженого польоту, перш ніж розпочати підготовку до виходу на поверхню Місяця.

Перша фотографія, зроблена Нілом Армстронгом на Місяці Фото: NASA

Але в кінцевому підсумку двоє астронавтів наполягли на тому, щоб покинути посадковий модуль набагато раніше. Ймовірно, якби ви були людиною, яка виголосить знамениту промову на Місяці, то останнє, про що б ви думали, так це про те, щоб трохи поспати.

Приземлення посадкового модуля на Місяці 1969 року

Науковці з NASA провели ретельні перевірки обладнання перед виходом на Місяць і це дало змогу Армстронгу успішно покинути місячний модуль і стати першою людиною на Місяці. Хоча для цього йому довелося порушити деякі правила.

Як уже писав Фокус, однією з головних космічних місій 2024 року стане політ чотирьох астронавтів до Місяця і назад. Ця місія називається Artemis 2, і астронавти протягом 10 днів спочатку долетять до Місяця, зроблять кілька витків навколо нього, а потім повернуться на Землю. Це буде випробувальний політ, який відбудеться наприкінці цього року, перед запланованою на 2025 рік повторною висадкою людини на Місяці.

Також Фокус писав про те, що без Місяця Земля була б зовсім іншою планетою і, найімовірніше, людство не змогло б тут жити.

Нагадуємо, що вертоліт NASA встановив новий рекорд дальності польоту на Марсі. Маленький літальний апарат Ingenuity здійснив уже 70 польотів на Червоній планеті, але 69-й виліт над поверхнею Марса став рекордним, як уже писав Фокус.