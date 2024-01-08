Учені обернули назад кліматичний годинник Землі: вдалося зазирнути на 66 млн років назад

Дослідження показують, що концентрація вуглекислого газу в атмосфері планети досягла свого піка за останні 14 мільйонів років.

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Десятиліттями вчені попереджали про кліматичну кризу, що насувається, у 2023 заявили, що Земля переступила з "ери глобального потепління" в "еру глобального кипіння", а потім і зовсім приголомшили — навіть самого червоного кольору недостатньо для позначення спеки на шкалі температур, пише SciTechDaily.

Однією з основних причин кліматичної кризи вважають викиди парникових газів, спричинені діяльністю людини: наразі концентрація CO2 в атмосфері Землі сягнула 419 частин на мільйон (ppm), однак яке місце ця позначка посідає в історії нашої планети?

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Щоб відповісти на це питання вчені, за участю геологів з Університету Юти, звернулися до біологічного годинника планети. Під час дослідження вони вивчили безліч маркерів у геологічних літописах, які дають ключ до розгадки змісту древніх атмосфер. За словами співавтора дослідження, професора геології Гейба Бауена, вчені змогли "відмотати біологічний годинник Землі" до кайнозойської ери (близько 66 млн років тому) — епохи, що почалася з вимирання динозаврів і появи ссавців.

Під час аналізу вчені звернулися до льодовиків, що містять бульбашки повітря — це дало вченим прямі докази того, що рівні вуглекислого газу спостерігалися близько 800 000 років тому. Однак цей запис не простягається надто глибоко в історію планети.

Не секрет, що в міру глобального потепління наша планета втрачає крижані щити, а разом з ними й прямі докази — фактично в учених більше немає зразків, які можна було б проаналізувати. Тому у своїх дослідженнях вони також були змушені звернутися до непрямих доказів:

ізотопи в мінералах;

морфологія скам'янілого листя;

геологічні дані, що відображають хімію атмосфери.

Нове дослідження вчених фактично стало результатом зусиль спільноти, в якій беруть участь близько 90 науковців із 16 різних країн. Дослідники отримали фінансування у вигляді десятків грантів і сподіваються, що в кінцевому підсумку їм вдасться відмотати біологічний годинник Землі на неймовірні 540 мільйонів років — до зорі складного життя.

Результати роботи вчених показують, що сьогодні рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері Землі склав 419 ppm — це найвищий показник за останні 14 млн років. При цьому майбутнє планети виглядає куди більш похмурим: очікується, що вже до кінця століття концентрація CO2 досягне 600-1000 частин на мільйон.

Автори дослідження зазначають, що концентрація вуглекислого газу в майбутньому залежатиме від рівня викидів, якщо людству не вдасться їх скоротити — показники будуть максимально високими. Крім того, автори дослідження зазначають, що не знають, як саме стільки високі концентрації вуглекислого газу в атмосфері планети можуть позначитися на майбутньому кліматичної системи Землі.

Команда вважає, що подальші дослідження і складання карти минулих рівнів CO2 може допомогти вченим передбачити, який вигляд клімат планети може мати в майбутньому і чи можемо ми на це ще вплинути.

Раніше Фокус писав про те, що клімат Землі вийшов з-під контролю: планета на межі виходу за межі глобального потепління.