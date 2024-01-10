У ранньому Всесвіті відбувалося щось дивне: виявлено занадто великі чорні діри

Виявлені чорні діри занадто великі для галактик, у яких вони знаходяться.

Related video

Астрономи виявили чорні діри із занадто великою масою в галактиках у ранньому Всесвіті. Ці об'єкти порушують відомі пропорції між масою зірок галактики та масою її центральної надмасивної чорної діри. Тобто ці чорні діри занадто великі для галактик, в яких вони знаходяться. Проте це відкриття дає можливе підтвердження теорії походження найперших чорних дір у Всесвіті. Результати дослідження були опубліковані у виданні The Astrophysical Journal Letters, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи провели спостереження за 21 галактикою з раннього Всесвіту, світло яких летіло до нас приблизно 12-13,2 млрд років. Нині вважається, що в нинішньому Всесвіті співвідношення маси центральної надмасивної чорної діри в галактиці та масою зірок у цій же галактиці становить 1 до 1000. Але в ранніх галактиках, які досліджували вчені, співвідношення мас становить 1 до 100, 1 до 10 і навіть 1 до 1. За словами вчених, зазвичай у локальному Всесвіті маса центральної надмасивної чорної діри становить приблизно 0,1% маси галактики, тобто маси всіх її зірок, але в ранньому Всесвіті все по-іншому. Нове дослідження надало більше доказів того, як надмасивні чорні діри в ранньому Всесвіті виникли і стали такими, якими вони є.

Важливо

Фізика смерті зірок. Учені з'ясували, що відбувається в перші хвилини після народження чорних дір

Одна з теорій припускає, що перші надмасивні чорні діри утворилися внаслідок вибуху наднової дуже масивних зірок, маса яких була в 100-1000 разів більшою за масу Сонця. Але є й інша теорія, яка припускає, що з таких самих газових хмар, з яких з'являлися зірки, виникали в результаті стиснення і надмасивні чорні діри. Їхня маса спочатку перевищувала масу Сонця в 10 000-100 000 разів.

За словами вчених, якщо перші чорні діри утворилися внаслідок другого сценарію, то їхня маса має бути еквівалентна масі їхніх рідних галактик. Схоже, що нове спостереження якоюсь мірою підтверджує цю теорію.

Одна з теорій припускає, що перші надмасивні чорні діри утворилися внаслідок вибуху наднової дуже масивних зірок, маса яких була в 100-1000 разів більшою за масу Сонця. Але є й інша теорія, яка припускає, що з таких самих газових хмар, з яких з'являлися зірки, виникали в результаті стиснення і надмасивні чорні діри. Їхня маса спочатку перевищувала масу Сонця в 10 000-100 000 разів. Фото: New Atlas

Учені вже не вперше отримують докази того, що перші чорні діри утворилися безпосередньо з газових хмар. Минулі спостереження космічних телескопів Вебб і Чандра вказували на такий варіант формування надмасивних чорних дір у ранньому Всесвіті.

Такий сценарій розвитку подій має вплинути на еволюцію всієї галактики, і це може пояснити чому ці чорні діри мають занадто велику масу для своєї галактики.

Вчені вважають, що галактики з такими величезними чорними дірами могли на самому початку мати масу, яку можна порівняти з масою всіх зірок у цих галактиках. У результаті в цих галактиках на деякий час могло бути призупинено виникнення нових зірок. Тому, як вважають астрономи, вони спостерігають порушення пропорцій маси між об'єктами в ранньому Всесвіті і в нинішньому локальному Всесвіті.

Тепер же вчені націлені на те, щоб за допомогою телескопа Вебб точно визначити, як з'явилися перші надмасивні чорні діри у Всесвіті.

Як уже писав Фокус, астрономи розгадали таємницю "Зеленого монстра" в залишку знаменитої наднової. Вчені змогли пояснити природу загадкової особливості, виявленої в залишку наднової під назвою Кассіопея А.

Також Фокус писав про те, що в NASA придумали спосіб зробити придатною для пиття воду на Марсі. Вчені планують використовувати земні бактерії для того, щоб воду з марсіанського льоду могли пити астронавти на Червоній планеті.