Найкрасивіша личинка в океані: учені показали рибу, яка навіть не здається справжньою (відео)

Підводному фотографу вдалося сфотографувати дивовижне зображення дитинчати риби-триноги, яке має такий вигляд, ніби зовсім не належить цій планеті.

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Океан сповнений дивовижних і часом дивних істот, яких тільки може запропонувати Земля: від милого восьминога Дамбо й до найжахливіших мешканців глибокої темної води. Тоді як одному морському фотографу пощастило зняти китів, зайнятих створенням ідеальної спіралі Фібоначчі, іншому дайверу вдалося сфотографувати личинкову форму риби-триноги, яка навіть не здається справжньою, пише IFLScience.

Дивовижні кадри вдалося зняти інструкторці з підводного плавання Фріді Йолоцін під час занурення на "ділянці темної води" біля узбережжя Косумеля в Мексиці. Занурення в "темну воду" відбувається вночі, а тому дайвери, як правило, прив'язані до свого човна, щоб не заблукати в сотнях метрах темного відкритого океану.

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Під час занурення Йолоцін пощастило помітити личинку риби-триноги, вона також записала цю зустріч на відео, а потім поділилася ним у соціальних мережах. Спочатку дайверка не зрозуміла, що перебуває перед нею, проте пізніше їй вдалося ідентифікувати загадкову істоту: нею виявилася личинка риби-триноги (Bathypterois spp).

Зазначимо, що представники цього виду є одними з найглибоководніших риб на Землі. Вони мешкають на глибині від 1 до 6 кілометрів, а їхня назва походить від довгих променів тазового та хвостового плавців, довжина яких може досягати неймовірних 3 метрів. Як правило, риби використовують ці довгі плавники, щоб підтримувати себе на дні океану.

Ця тринога з плавників дає змогу рибам завмирати на морському дні, чекаючи, поки їхня здобич не пройде повз. У раціон риби-триноги зазвичай входять крихітні креветки та ракоподібні. Відомо, що представники цього виду сліпі та позбавлені очей, а також майже не потребують сонячного світла, оскільки мешкають у найглибших частинах океану.

Попередні дослідження вчених показали, що риби-триноги покладаються на вібрації руху, які вони відчувають за допомогою своїх довгих плавників. Саме це й допомагає їм полювати. Цікаво, що личинки риби-триноги мають заокруглені плавники, які допомагають їм імітувати медуз, уникаючи хижаків.

Цю рибу-триногу бачили біля узбережжя Гаваїв, і вона використовувала плавники, щоб стояти на морському дні Фото: NOAA

Відомо, що саме личинки риби-триноги частіше зустрічаються дайверам, оскільки течії можуть підіймати їх на поверхню океану. Це стратегія, відома як онтогенетична вертикальна міграція, згідно з якою в міру старіння личинки мігрують у глибші глибини океану та зрештою досягають морського дна.

Раніше Фокус писав про те, що крихітна морська істота будує "палаци шмарклів", щоб добути їжу.