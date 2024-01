Здоровий глузд переоцінюють: учені кажуть, що в кожного він свій

Дослідники підтвердили, що універсального здорового глузду, до якого звикли звертатися люди, не існує.

Related video

Учені з'ясували, що порада керуватися "здоровим глуздом" може виявитися насправді досить марною, пише DailyMail.

Нове дослідження показує, що "здоровий глузд", який довгий час вважався універсальним, є унікальним для кожної людини. Те, що визначає цей "здоровий глузд" різниться від людини до людини.

Команда вчених із Пенсильванського університету зібрала 4407 тверджень, які свого часу вважалися проявом здорового глузду.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Наприклад, "у трикутника три сторони", "батарея не може працювати вічно", "слід скоротити вживання алкоголю під час спортивних ігор", "уникати тісного контакту з хворими людьми", "планета Земля кругла" тощо.

Після цього дослідники попросили понад 2 тис. осіб оцінити, наскільки, на їхню думку, вищезгадані твердження є "здоровими".

Таким чином вчені з'ясували, що сприйняття "здорового глузду" має великі відмінності серед людей.

Невелика кількість тверджень була прийнята опитаними як очевидна, тому що багато хто не зміг погодитися з їхньою більшою частиною.

За словами дослідників, такі фактори, як вік і стать не мають великого впливу на те, як люди сприймають здоровий глузд.

"Здоровий глузд, який заведено вважати універсальним для всіх людей, парадоксальним чином також вважається неіснуючим. Ми бачимо, що здоровий глузд значно різниться залежно від типу тверджень, але найбільше збігається з фактами, які стосуються фізичної реальності. Також ми бачимо, що колективний здоровий глузд — це обмежене явище, що підриває універсалістські твердження і підтримує скептиків", — написали автори дослідження в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Нагадаємо, нейробіологи розвіяли міф про домінуючі півкулі мозку. Дослідники кажуть, що це одна з найпоширеніших і найживучіших помилок.