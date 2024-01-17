Китайська лабораторія створила мутантний штам COVID-19, який швидко вбиває, – дослідження

Нове дослідження в Китаї актуалізує питання щодо ризикованих експериментів з вірусами, оскільки вчені проводили тестування з новим штамом коронавірусу, що призвело до 100% смертності генетично модифікованих мишей.

Related video

Смертельний вірус, відомий як GX_P2V, атакував мозок гризунів, які близькі з урахуванням генетичної структури до людської. Про це повідомляє New York Post з посиланням на дослідження, яке опублікували минулого тижня в Пекіні.

Смертельний вірус є мутованою версією GX/2017, двоюрідного брата коронавірусу, який, як повідомляється, був виявлений у малайзійських панголінів у 2017 році — за три роки до пандемії. Панголіни — це ссавці, що мешкають у теплих регіонах планети.

Важливо

У хутрі та броні: вчені виявили щось дивовижне під шкірою рожевих казкових броненосців (фото)

Всі миші, які були інфіковані вірусом, померли всього за вісім днів. Це, зі слів дослідників, є "надиво" швидкою смертністю.

GX_P2V інфікував легені, кістки, очі, трахеї та мозок загиблих мишей, причому останнє ураження було досить серйозним, щоб в кінцевому підсумку призвести до стовідсоткової смерті тварин. За кілька днів до смерті лабораторні гризуни швидко схудли, згорбилися і рухалися вкрай мляво. Найстрашніше те, що за день до смерті їхні очі повністю побіліли.

Наразі незрозуміло, що це означає для людей. Дослідження прямо не співвідносить ці результати з потенційним впливом на людину. Деякі експерти, наприклад Франсуа Баллу з Університетського коледжу Лондона, вважають це дослідження некорисним, а також вбачають у ньому небезпеку.

"Я не бачу нічого цікавого, що можна було б дізнатися, примусово заразивши дивну породу олюднених мишей випадковим вірусом. І навпаки, я бачу, скільки всього може піти не так", — написав професор у сервісі мікроблогів X.

Це тестування є окремим від дослідження в Ухані, яке було пов’язане з різними уявленнями про те, звідки взявся COVID-19. Походження коронавірусної інфекції COVID-19 й досі невідоме. Нове дослідження в Китаї викликає питання щодо проведення ризикованих експериментів із вірусами.

Нагадаємо, 17 січня стало відомо, що китайські вчені вперше успішно клонували макаку-резуса. Дослідникам уперше вдалося клонувати вид приматів, настільки близький до людини — дитинча "народилося" здоровим і прожило понад два роки.