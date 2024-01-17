У хутрі та броні: учені виявили дещо дивовижне під шкірою рожевих казкових броненосців (фото)

Дивовижні істоти привернули увагу дослідників своєю особливою шкірою, яка не зустрічається в жодного іншого ссавця.

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Плащоносні броненосці (Chlamyphorus truncatus), також відомі як рожеві казкові броненосці, вважаються найменшим видом броненосців — вони сягають лише 15 сантиметрів завдовжки. Однак не тільки це привернуло увагу дослідників: учені також виявили, що ці дивовижні броненосці мають унікальну подвійну шкіру, пише Live Science.

У новому дослідженні вчені з Аргентинської національної ради з наукових і технічних досліджень провели мікроскопічну анатомію зрізів плащоносних броненосців із остеодермами — кістковими пластинками, вбудованими в шкіру, а також без них. У результаті вчені виявили дивовижний другий шар шкіри під спинним щитом тварини.

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За словами провідної авторки дослідження Сисилії Крмпотік, це здається досить дивним, проте вони з командою виявили, що рожеві казкові броненосці насправді мають два шари шкіри. Зовнішній шар шкіри — це ороговілі лусочки, тоді як остеодерми діють як мантія або покриття внутрішнього шару, що також має рясне тонке хутро. Вчені також дійшли висновку, що ця подвійна шкіра є абсолютно особливою серед інших видів ссавців.

Зазначимо, що 19 інших видів броненосців, відомих науці, мають лише один шар шкіри, вкритий лускою та остеодермами, що утворюють броню тварин. Автори дослідження припускають, що 100-грамові тварини, імовірно, розвинули цю дивовижну особливість мільйони років тому у відповідь на зміну клімату: умови стали посушливішими, і їм довелося переміститися під землю.

Рожеві казкові броненосці родом із центральної Аргентини, де мешкають у норах, виритих своїми величезними кігтями. Передбачається, що представники цього виду харчуються в основному мурахами, а також іншими крихітними комахами.

Учені також визнають, що цей вид усе ще мало вивчений. Проблема полягає в тому, що більшість особин, витягнутих зі звичного середовища проживання та поміщених у неволю, загинули за лічені дні.

Як правило, захисний обладунок цих тварин складається з двох частин:

перший щит захищає голову;

спинний щит закриває іншу частину тіла (ділиться на грудний і тазовий щити, перший складається з низки рухомих смуг, що дають змогу тварині зберегти гнучкість). Панцир служить як для захисту від потенційних хижаків, так і для підтримки підземного способу життя тварини.

Утім, яким би унікальним не був покрив тіла броненосця, він схожий на покрив інших підземних ссавців і має дуже гнучке волосся, яке, здається, допомагає йому переміщатися в підземних тунелях.

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