Аварія на Марсі. NASA втратило зв'язок із вертольотом Ingenuity: що відомо (відео)

Перший літальний апарат на іншій планеті знову змусив нервувати вчених на Землі.

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Згідно з повідомленням NASA, під час виконання 72-го польоту на Марсі з вертольотом Ingenuity було втрачено зв'язок. Хоча вчені знову можуть "спілкуватися" з літальним апаратом, причина поки аварії невідома, пише Space.

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18 січня вертоліт Ingenuity 72-й раз піднявся над поверхнею Марса для виконання чергового дослідницького польоту. Ближче до кінця польоту вчені з NASA втратили зв'язок із літальним апаратом. Учені повідомили, що Ingenuity відправив сигнал марсоходу Perseverance, який діє як ретранслятор для зв'язку із Землею, що вертоліт успішно піднявся над поверхнею Марса на висоту 12 метрів.

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Коли ж літальний апарат почав своє зниження, зв'язок із Ingenuity було втрачено, тобто він перестав посилати сигнали марсоходу Perseverance. Після цього в NASA почали проводити аналіз наявних даних, щоб виявити причину втрати зв'язку та спробувати його відновити.

Вертоліт Ingenuity 72-й раз піднявся над поверхнею Марса для виконання чергового дослідницького польоту. Ближче до кінця польоту вчені з NASA втратили зв'язок із літальним апаратом. Фото: NASA

Розглядали різні варіанти, зокрема планували відправити марсохід ближче до місця ймовірної посадки марсіанського вертольота. У підсумку було ухвалено рішення дати марсоходу Perseverance вказівку провести тривалі сеанси прослуховування сигналу вертольота Ingenuity. У підсумку тільки 20 січня сигнал від літального апарата було отримано. Поки що вчені намагаються дізнатися, що ж сталося з марсіанським вертольотом під час 72-го польоту на Червоній планеті. Учені з NASA хочуть зрозуміти причини переривання зв'язку, щоб уникнути повторення такого інциденту в майбутньому. Хоча насправді з Ingenuity раніше вже виникали різні проблеми, зокрема й втрата зв'язку.

Вертоліт Ingenuity вже давно вийшов за межі своєї початкової місії, яка полягала в тому, щоб показати, що літальні апарати на Марсі можуть успішно здійснювати польоти в розрідженій атмосфері Червоної планети.

Літальний апарат, який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance у лютому 2021 року, мав злетіти лише 5 разів. Але на сьогодні він уже виконав 72 польоти. Загалом вертоліт Ingenuity подолав за весь час перебування на Марсі 17,7 км, а загальна тривалість усіх вильотів склала 128 хвилин.

Кадри, зроблені вертольотом Ingenuity під час 66-го польоту на Марсі

Обидва роботизовані апарати NASA досліджують 45-кілометровий кратер Єзеро на Марсі, де мільярди років тому було озеро з рідкої води й дельта великої річки.

Фокус уже писав про те, що марсоходи Spirit і Opportunity, які 20 років тому приземлилися на Марсі, назавжди змінили уявлення про цю планету.

Також Фокус писав про те, що Ingenuity встановив новий рекорд дальності польоту на Червоній планеті. Літальний апарат зміг пролетіти дистанцію завдовжки майже 706 метрів.