Прокляте місто в Німеччині та піраміда в Японії: у пошуках Атлантиди були справжні затоплені світи

Дослідники розповіли про найдивовижніші міста, приховані під водою, які їм вдалося виявити на Землі.

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Останні понад 2000 років зусилля вчених зосереджені на тому, щоб виявити загублене місто Атлантида. Це дивовижне місце тисячоліттями зачаровувало мисливців за скарбами й дослідників, але так і залишилося недосяжною мрією для них, пише Daily Mail.

І все ж, попри те, що сама Атлантида залишається міфом, археологам усе ж таки вдалося виявити кілька не менш дивовижних затонулих світів по всьому світу: від "проклятого" міста в Німеччині до загадкової підводної піраміди в Японії. Учені вважають, що ці затоплені місця можуть бути набагато дивнішими, ніж будь-яка легенда про Атлантиду.

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Тоніс-Геракліон (Єгипет)

Учені виявили залишки колись могутнього міста в каламутних водах біля узбережжя Олександрії. Археологи вважають, що Тоніс-Геракліон колись був воротами Стародавнього Єгипту в Середземне море — він був успішним портовим містом, побудованим на взаємопов'язаних островах і болотах.

Деякі вчені вважають, що це місце неймовірно схоже на Атлантиду й було зведене близько 2700 років тому. На жаль, після сильного землетрусу місто занурилося під воду. Сьогодні це місце кануло в забуття, його лише часом згадують як місце, де Геракл вперше прибув до Африки й де спартанська Єлена знайшла притулок.

Лише 2000 року, коли дайвери вперше натрапили на затонулі артефакти, дослідники зрозуміли, що місто було приховане товщею води протягом тисяч років.

Це лише один із багатьох знайдених артефактів, які дають уявлення про стародавнє місто Тоніс-Геракліон Фото: Christoph Gerigk ©Franck Goddio/Hilti Foundation

Рунгхольт (Німеччина)

Це місто також часто називають "німецькою Атлантидою". Колись це був торговий центр на Північному морі з населенням близько 3000 осіб.

Це місце також часто називають проклятим містом. Згідно з легендою, місце було прокляте в покарання за п'яні розгули його жителів, а потім зруйноване повінню. Однак через роки археологи виявили, що в цьому є частка правди.

Річ у тім, що 1362 року сильний шторм зруйнував захист міста від повені: поселення було затоплене, а потім настало запустіння. Відтоді місто було заховане під 40 метрами товщі води й мулистих відкладень останні 660 років.

Сьогодні експерти використовують магнітні методи для складання плану міста й навіть знайшли залишки його головної церкви.

Сьогодні експерти використовують магнітні методи для складання плану міста Фото: Ruth Blankenfeldt

Атліт-Ям (Ізраїль)

Це місце — одне з найстаріших затонулих поселень, коли-небудь виявлених вченими: руїни міста були знайдені в морі біля узбережжя Ізраїлю, недалеко від сучасного міста Атліт. Археологи з'ясували, що саме затоплене місто датується 7000 роком до нашої ери та займає площу понад 40 000 квадратних кілометрів.

Передбачається, що місцеве населення тоді жило на узбережжі, обробляючи землю та займаючись риболовлею для прожитку. Однак підвищення рівня моря в минулому, на жаль, забруднило колодязі, а згодом повільно затопило й місто в цілому.

Водночас науковці зазначають: попри вік місто чудово збереглося — скелети в тутешніх могилах усе ще залишаються недоторканими, а в затонулих зерносховищах учені навіть змогли виявити стародавніх довгоносиків. Ще однією дивиною є те, що в цьому місці вчені також виявили таємниче кам'яне коло.

Учені також виявили в місті таємниче кам'яне коло Фото: Wikimedia Commons

Павлопетрі (Греція)

Павлопетрі — це затонуле місто, розташоване в Південній Лаконії. Археологи вважають, що це один зі слідів імперії бронзової доби, що найкраще збереглися. Передбачається, що вперше місто було заселене близько 5000 років тому та було "дивом стародавньої організації". Чисельність населення міста становила близько 2000 осіб.

Місто — один зі слідів імперії бронзової доби, що найкраще збереглися Фото: University of Nottingham

Пам'ятник Йонагуні (Японія)

Уперше неймовірну підводну піраміду біля південних японських островів Рюкю було виявлено 1987 року. Тоді дайвер на ім'я Кіхачіро Аратаке виявив щось дивовижне — будівлю. Вона нагадувала піраміду розмірами 50 на 20 метрів. Здавалося, на ній також розташовувалися вирізані сходинки.

Деякі вчені вважають, що ця "японська Атлантида" була зведена близько 10 000 років тому. Хоча деякі теорії справді вельми надихають, припускаючи, що це було побудовано стародавньою суперцивілізацією, може бути й виваженіше пояснення — археологи також вважають, що структура могла утворитися природним чином.

Розміри піраміди 50 на 20 метрів Фото: Alamy

Порт-Рояль (Ямайка)

Це місце — одне з наймолодших серед усіх затоплених міст світу. Насправді Порт-Рояль опустився під воду всього близько 400 років тому.

Місто було настільки сумнозвісне своєю випивкою, секс-працівниками та насильством, що його прозвали "найзлішим і найгрішнішим містом у світі". Однак 1692 року тут стався руйнівний землетрус, унаслідок чого загинули близько 2000 осіб, а величезна територія суші занурилася під товщу води. Багато з будинків досі цілі й більш-менш незаймані, просто біля мілководдя прибережних вод.

Це місце — одне з наймолодших серед усіх затоплених міст світу Фото: YouTube

Раніше Фокус писав про те, що насправді ховається під товщею води земних океанів.