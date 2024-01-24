У зоні ризику очі, вуха та зуби. У ши-тцу є ахіллесова п'ята, і не одна: названо вразливі точки

Нове дослідження може викликати тривогу у власників собак цієї породи — учені назвали найвразливіші місця тварин.

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Із великими очима й довгою розкішною шерстю, ши-тцу — одна з найпопулярніших порід собак у світі. Однак нове дослідження британських учених може викликати тривогу у власників ши-тцу, пише Daily Mail.

У новому дослідженні ветеринари Королівського ветеринарного коледжу (RVC) склали список найпоширеніших захворювань цієї породи: у зоні ризику опинилися очі, вуха та зуби. Результати дослідження також виявили, що ши-тцу схильні до низки неприємних захворювань, зокрема захворювань зубів і вух, а також закупорка анального мішка.

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За словами провідної авторки статті, лікарки Фіони Дейл, основні захворювання породи аналогічні до тих, які зазвичай спостерігаються в собак загалом. Однак ши-тцу також є брахіцефальною породою, а тому наражається на серйозний ризик проблем з очима й диханням.

Під час дослідження команда проаналізувала клінічні дані 11 082 представників цієї породи, зібрані британськими ветеринарами по всій країні. Результати дослідження свідчать про те, що проблеми із зубами є поширеним розладом у ши-тцу — зустрічається у 9,5% собак. Ба більше, учені виявили, що це захворювання найпоширеніше серед літніх тварин.

Автори дослідження також зазначають, що проблеми із зубами та яснами можуть перерости в інші захворювання, наприклад, у хвороби нирок і серця. Ветеринари також назвали основні симптоми стоматологічних проблем у ши-тцу:

неприємний запах із рота;

труднощі під час їжі;

втрата ваги;

хиткі або зламані зуби.

Якщо ви помітите будь-які з цих симптомів у вашого улюбленця, учені радять негайно звернутися за консультацією до ветеринара.

Однак стоматологічні проблеми — не єдина ахіллесова п'ята в ши-тцу. Найпоширенішими також вважаються:

закупорка анального мішка — 7,4%;

захворювання вух — 5,5%;

зовнішній отит або запалення слухового проходу — 4,7%;

блювота — 4,4%;

пупкові грижі — 3,9%.

Дослідження також показало, що середній вік смерті ши-тцу становив 12,7 року, водночас середній вік собак у Великій Британії загалом трохи менший — 11,2 року. Цікавим також виявилося те, що попри наявність плоскої морди, загальний стан здоров'я ши-тцу здавався таким самим, як і в порід із неплоскою мордою, — імовірно, будова обличчя не настільки серйозно впливає на здоров'я собак.

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