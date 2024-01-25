Аріель із хвостом і вусами: шестиногій "русалці" успішно видалили зайві кінцівки (фото)

Дві додаткові кінцівки кокер-спанієля злилися разом, утворивши "хвіст русалки", але медики змогли їх видалити без шкоди тварині.

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Цуценя кокер-спанієля народилося з множинними вродженими дефектами й було покинуте власниками у віці всього 11 тижнів. Серед вроджених дефектів тварини також були дві додаткові задні кінцівки, які зрослися та утворили щось на зразок "хвоста русалки", пише IFLScience.

На щастя, цуценя врятували й назвали Аріель на честь русалки. Тепер вона успішно перенесла операцію, внаслідок якої лікарі видалили дві зайві кінцівки. За словами засновника і менеджера Greenacres Rescue Майкі Лоулора, наявність двох тазостегнових суглобів з одного боку не дозволили тазу сформуватися належним чином. У результаті нормальна задня права нога тварини майже не мала мішечного тонусу.

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Аріель виявили на автостоянці супермаркету в Уельсі в жовтні 2023 року. Ветеринари припускають, що її викинули у віці близько 11 тижнів. Після того як тварину врятували, її доправили до ветеринара, де також було виявлено додаткову вульву, дві додаткові зрощені ноги, комп'ютерна томографія також засвідчила, що у цуценяти відсутня права нирка.

Аріель після операції Фото: Greenacres Rescue

Тоді ветеринари подумали, що зрощені ноги собаки нагадують хвіст русалки — звідси та з'явилося ім'я. Згодом виявилося, що додаткові ноги тварини не функціональні, а тому потрібна була операція.

Спочатку було оголошено збір на операцію — загалом вдалося зібрати 19 000 доларів, після цього операцію було успішно проведено. За словами дослідників із Бристольського університету, складність процедури полягала в тому, що для її проведення було потрібне широке коло фахівців, зокрема хірургів, а також радіологів і анестезіологів.

Перед операцією дослідники побоювалися, що задню лапу Аріель доведеться видалити, але, на щастя, цього не знадобилося. Хірургам вдалося не зачепити важливих нервів і кровоносних судин у задніх кінцівках, а тому задня нога Аріель залишилася максимально функціональною.

Хірурги видалили додаткові зрощені ноги Аріель Фото: Greenacres Rescue

Наступним кроком стане реабілітація, проте ветеринари зазначають, що цуценя, схоже, почувається добре. Уже наступного дня після операції вона змогла встати, а також гуляла, їла та пила, що є доброю ознакою. Крім того, у тварини не виявили жодних додаткових інфекцій, а тому лікарі не сумніваються в її швидкому одужанні.

Надалі вчені працюватимуть над тим, щоб наростити м'язову масу і силу правої задньої лапи Аріель, тоді надалі вона зможе нормально пересуватися.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зрозуміли, чому собаки так сильно виляють хвостами.