Підходить жінкам і чоловікам. Виявлено особливий метод флірту: працює в більшості випадків

Зоровий контакт важливий, але є більш ефективні методи.

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Вчені, які опублікували результати дослідження в журналі Evolutionary Psychology, вважають, що вони виявили найефективніші методи флірту для чоловіків і жінок, пише IFLScience.

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Автори дослідження вивчили студентів коледжів у США та Норвегії, всі з яких були гетеросексуалами. Учасникам дослідження роздали анкети, в яких потрібно було оцінити, наскільки ефективні 40 різних типів флірту під час пошуку короткострокових або довгострокових стосунків. Також учасників попросили вказати, наскільки ефективні техніки флірту, залежно від того, хто фліртує — жінка чи чоловік.

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Вчені також взяли до уваги рівень екстравертності учасників дослідження, їхній вік, наскільки вони релігійні, який рівень їхньої готовності починати стосунки, а також те, наскільки вони привабливі для представників протилежної статі.

За словами вчених, найвища ефективність флірту залежить від того, хто фліртує, чоловік чи жінка, а також від того, чи є метою флірту довгострокові або короткострокові стосунки.

Наприклад, для жінок, які шукають короткострокових стосунків і побачення на одну ніч, найефективніший метод флірту не став сюрпризом. Учені з'ясували, що в цьому випадку найефективнішим методом є сигнали про сексуальну доступність жінки. У цьому випадку, як кажуть учені, тілесний контакт і поцілунки дають змогу дуже швидко зав'язати стосунки на один раз. Але для встановлення довгострокових стосунків такий метод флірту не працює.

Учені вважають, що вони виявили найефективніші методи флірту для чоловіків і жінок Фото: stihi

Для чоловіків, які також шукають короткострокових стосунків найефективнішими будуть не лише сексуальні сигнали. Потрібно ще підкріплювати їх посмішкою, проявом великого інтересу до розмови, компліментами та жартами. Бажано, щоб жарти були смішними, що викличе потрібну реакцію в жінки.

Також учені з'ясували, що для чоловіків, які шукають довгострокових стосунків, найефективнішою тактикою флірту є прояв щедрості та готовності до зобов'язань.

Водночас учені з'ясували, що існує універсальний найефективніший метод флірту, який працює як для чоловіків, так і для жінок.

Як показало дослідження, гумор або можливість розсмішити іншу людину є таким універсальним методом флірту. Але він працює краще в разі пошуку довгострокових стосунків. Занадто багато гумору від чоловіка, з яким жінка планує провести лише одну ніч, має відразливий ефект.

Дослідники дійшли висновку, на основі не дуже великої вибірки учасників, що сміх над жартами один одного об'єднує і зближує людей протилежної статі. У цьому разі не потрібно боятися здатися дуже веселими в очах іншої людини, вважають учені.

Якщо вам важко бути веселими, то вчені рекомендують починати з іншого ефективного методу флірту, тобто з посмішки та зорового контакту.

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