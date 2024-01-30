На МКС з'явиться хірург: робот різатиме плоть людини під час польотів на Марс (фото)

Нова розробка допоможе лікарям проводити хірургічні операції в космосі.

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На борту Міжнародної космічної станції (МКС) скоро з'явиться власний робот-хірург, маніпулятор якого може утримувати скальпель. Цього робота відправляють на навколоземну орбіту, щоб перевірити його здатність розрізати людську плоть в умовах мікрогравітації, пише Gizmodo.

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Робот-хірург вирушає на МКС у вівторок, 30 січня, о 19.07 за Києвом, на борту космічного вантажного корабля Cygnus від компанії Northrop Grumman. Це буде вже 20-та комерційна місія NASA з доставки припасів і обладнання астронавтам на орбітальній станції. Космічний вантажний корабель із майже 4 тоннами вантажу виведе в космос ракета-носій Falcon 9 від компанії SpaceX.

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Робот-хірург під назвою MIRA був створений американською компанією Virtual Incision і призначений бути помічником для лікарів під час проведення хірургічних операцій віддалено. Але в даному випадку мета місії полягає в тому, щоб перевірити роботу робота за сотні кілометрів від Землі на борту МКС в умовах мікрогравітації.

Робот-хірург під назвою MIRA був створений американською компанією Virtual Incision і призначений бути помічником для лікарів під час проведення хірургічних операцій віддалено. Фото: Антарктида

Робот MIRA провів свою першу операцію ще в серпні 2021 року, коли під керівництвом хірургів зробив пацієнтові один надріз за допомогою скальпеля, який утримує маніпулятор із двома захопленнями на кінці для утримання різних хірургічних інструментів.

Згідно з повідомленням компанії Virtual Incision, розробники хочуть провести випробування робота на орбіті, щоб у майбутньому він зміг допомагати хірургічні операції астронавтам у космосі.

Робот MIRA працюватиме всередині експериментальної шухляди розміром з мікрохвильову піч на борту МКС і виконуватиме дії, що імітують операції, які проводять хірурги. Зокрема, він розрізатиме натягнуті гумові стрічки, які імітують людську плоть.

У нинішньому вигляді робот не може працювати автономно і йому допомагатимуть хірурги із Землі, які передаватимуть потрібні повідомлення. Компанія Virtual Incision працює над тим, щоб зробити свого робота-хірурга більш автономним, щоб він зміг виконувати свої функції самостійно.

Наявність на борту МКС робота, здатного розрізати людську плоть, може бути корисною для майбутніх польотів у космос, коли астронавти вирушать у більш тривалі місії на Місяць або Марс.

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