Вона рухається. Природа темної матерії: вчені знайшли спосіб зрозуміти, що це таке

Нове дослідження вивчає, наскільки швидко може рухатися темна матерія.

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Хоча точна природа темної матерії продовжує залишатися невідомою, вчені отримали деяке уявлення про її загальні фізичні властивості. Відомо, як темна матерія збирається навколо галактик, як вона становить більшу частину матерії у Всесвіті і навіть як вона може взаємодіяти сама з собою. Нове дослідження, опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysics, вивчає, наскільки швидко може рухатися темна матерія, пише Universe Today.

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Нове дослідження зосереджене на ефекті, відомому як динамічне тертя. Цей термін трохи неправильний, оскільки це не той вид тертя, який можна спостерігати між двома об'єктами. Цьому ефекту краще підходить назва гравітаційний опір. Уперше його вивчили ще в 40-х роках минулого століття, і ефект викликаний гравітаційними взаємодіями дифузного тіла.

Якщо уявити собі рух масивної зірки через скупчення червоних карликів, то ці зірки навряд чи зіткнуться, але гравітаційна взаємодія між ними впливатиме на рух зірок. Масивна зірка сповільнюватиметься під час виходу зі скупчення через гравітаційне тяжіння зірок червоних карликів. З іншого боку, червоні карлики трохи прискоряться, оскільки їх злегка притягує до масивної зірки її гравітація. Якщо відстежити зміну швидкості зірок у скупченні, можна визначити, з якою швидкістю рухалося скупчення до зіткнення з масивною зіркою.

Той самий ефект може статися між матерією і темною матерією. Наявність темної матерії впливає на рух зірок у галактиці та завдяки динамічному тертю спотворює форму галактики. Якщо скласти карту спотвореної галактики, то можна розрахувати рух темної матерії поруч із галактикою.

Хоча точна природа темної матерії продовжує залишатися невідомою, вчені отримали деяке уявлення про її загальні фізичні властивості. Відомо, як темна матерія збирається навколо галактик, як вона становить більшу частину матерії у Всесвіті і навіть як вона може взаємодіяти сама з собою Фото: комета

Учені зосередилися на пошуку спотворених галактик, які не є частиною щільного галактичного скупчення. Оскільки галактики досить ізольовані, спотворення має відбуватися через темну матерію.

Після цього вчені порівняли форму спотворених галактик із моделями N-тіл, щоб скласти карту руху темної матерії. Існували побоювання, що невизначеність у даних буде надто великою, щоб можна було зробити якісь значущі результати про рух темної матерії.

Але виявилося, що невизначеність становить лише 10%, а це означає, що підхід учених досить точний, щоб можна було його застосувати під час вивчення найближчих галактик. Наприклад, спостереження космічного телескопа Gaia за галактикою-супутником Чумацького Шляху під назвою Велика Магелланова Хмара має дозволити вченим отримати уявлення про швидкість руху темної матерії в цій галактиці.

За словами вчених, це дає ще один інструмент для вивчення темної матерії. Оскільки майбутні спостереження дадуть змогу визначити властивості темної матерії, можливо, вчені зможуть визначити, що таке темна матерія насправді.

Як уже писав Фокус, японський "Місячний снайпер" надіслав останні фотографії з Місяця і перейшов у сплячий режим. Посадковий модуль SLIM знову відключився і буде "спати" під час довгої холодної ночі на Місяці. Він може прокинутися, а може і не прокинутися більше.

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