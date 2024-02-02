Нове зображення Всесвіту виявило майже 1 млн об'єктів високої енергії: що знайшли (фото)

Учені представили результати спостереження за космосом за допомогою рентгенівського космічного телескопа eROSITA.

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1 лютого астрономи представили каталог eRASS1, який є найбільшим в історії каталогом найпотужніших джерел енергії у Всесвіті, як-от масивні зірки, що вибухають, та активні ядра галактик, які живлять чорні діри. Також тут представлені найбільші відомі структури у Всесвіті — волокна космічної павутини з гарячого газу, що з'єднують галактики в галактичних скупченнях, пише Space.

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Створений німецькими вченими космічний рентгенівський телескоп eROSITA розпочав свою роботу 2019 року і тепер астрономи опублікували перші результати спостереження за Всесвітом у рентгенівських променях. Телескоп виявив майже 1 млн джерел високої енергії, включно з понад 700 000 надмасивних чорних дір.

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Тільки за перші півроку роботи, як виявилося, eROSITA виявив більше джерел рентгенівського випромінювання високої енергії, ніж було виявлено за 60 років. Результати спостереження за Всесвітом у рентгенівських променях допоможуть відповісти на деякі з найважливіших питань космології. Наприклад, як еволюціонував Всесвіт і чому тканина простору розширюється з прискоренням?

Результати спостережень показують, що телескоп виявив понад 1000 надскоплень галактик, дві чорні діри, що квазіперіодично вивергаються, і визначив вплив рентгенівського випромінювання зірок на утримання води та атмосфери планет, що обертаються навколо них.

Тільки за перші півроку роботи, як виявилося, eROSITA виявив більше джерел рентгенівського випромінювання високої енергії, ніж було виявлено за 60 років Фото: space.com

До каталогу eRASS1 було занесено результати спостережень телескопа eROSITA, які було проведено з грудня 2019 року по червень 2020 року. За цей період космічний телескоп виявив приблизно 170 мільйонів окремих частинок рентгенівського світла або фотонів.

Вивчення цих частинок призвело до виявлення 900 000 джерел рентгенівського випромінювання, з яких 700 000 живлять надмасивні чорні діри, що створюють яскраві квазари в активних ядрах галактик. Світло квазарів настільки сильне, що часто перекриває світло всіх зірок у рідній галактиці.

У каталозі eRASS1 також можна побачити 180 000 зірок у Чумацькому Шляху, які випромінюють рентгенівське випромінювання, 12 000 скупчень галактик і навіть екзотичні класи джерел рентгенівського випромінювання, як-от подвійні зірки, залишки наднових, пульсари та інші об'єкти.

Публікація даних також вражає тим, що вони показують точні місця, звідки приходять окремі частинки рентгенівського випромінювання, а також час прибуття та енергію цих фотонів.

Як уже писав Фокус, один з найдорожчих проектів Європейського космічного агентства офіційно отримав зелене світло. Річ у тім, що нарешті стало відомо, що новий детектор для виявлення явища, передбаченого Ейнштейном, буде реалізовано.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили галактику, яка випромінює в 10 разів менше світла, ніж найтьмяніші галактики. Нове відкриття може змінити уявлення астрономів про природу темної матерії.