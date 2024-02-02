Новое изображение Вселенной выявило почти 1 млн объектов высокой энергии: что нашли (фото)

Ученые представили результаты наблюдения за космосом с помощью рентгеновского космического телескопа eROSITA.

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1 февраля астрономы представили каталог eRASS1, который является крупнейшим в истории каталогом самых мощных источников энергии во Вселенной, таких как взрывающиеся массивные звезды и активные ядра галактик, которые питают черные дыры. Также здесь представлены крупнейшие известные структуры во Вселенной — волокна космической паутины из горячего газа, которые соединяют галактики в галактических скоплениях, пишет Space.

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Созданный немецкими учеными космический рентгеновский телескоп eROSITA начал свою работу в 2019 году и теперь астрономы опубликовали первые результаты наблюдения за Вселенной в рентгеновских лучах. Телескоп обнаружил почти 1 млн источников высокой энергии, включая более 700 000 сверхмассивных черных дыр.

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Только за первые полгода работы, как оказалось, eROSITA обнаружил больше источников рентгеновского излучения высокой энергии, чем было обнаружено за 60 лет. Результаты наблюдения за Вселенной в рентгеновских лучах помогут ответить на некоторые из самых важных вопросов космологии. Например, как эволюционировала Вселенная и почему ткань пространства расширяется с ускорением?

Результаты наблюдений показывают, что телескоп обнаружил более 1000 сверхскоплений галактик, две квазипериодически извергающихся черные дыры и определил влияние рентгеновского излучения звезд на удержание воды и атмосферы планет, вращающихся вокруг них.

Только за первые полгода работы, как оказалось, eROSITA обнаружил больше источников рентгеновского излучения высокой энергии, чем было обнаружено за 60 лет Фото: space.com

В каталог eRASS1 были включены результаты наблюдений телескопа eROSITA, которые были проведены с декабря 2019 года по июнь 2020 года. За этот период космический телескоп обнаружил примерно 170 миллионов отдельных частиц рентгеновского света или фотонов.

Изучение этих частиц привело к обнаружению 900 000 источников рентгеновского излучения, из которых 700 000 питают сверхмассивные черные дыры, создающие яркие квазары в активных ядрах галактик. Свет квазаров настолько сильный, что часто перекрывает свет всех звезд в родной галактике.

В каталоге eRASS1 также можно увидеть 180 000 излучающих рентгеновское излучение звезд в Млечном Пути, 12 000 скоплений галактик и даже экзотические классы источников рентгеновского излучения, такие как двойные звезды, остатки сверхновых, пульсары и другие объекты.

Публикация данных также впечатляет тем, что они показывают точные места, откуда приходят отдельные частицы рентгеновского излучения, а также время прибытия и энергию этих фотонов.

Как уже писал Фокус, один из самых дорогостоящих проектов Европейского космического агентства официально получил зеленый свет. Дело в том, что наконец-то стало известно, что новый детектор для обнаружения явления, предсказанного Эйнштейном, будет реализован.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили галактику, которая излучает в 10 раз меньше света, чем самые тусклые галактики. Новое открытие может изменить представление астрономов о природе темной материи.