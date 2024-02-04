Науковий прорив. Мозок залишався живим протягом 5 годин поза тілом: як ученим це вдалося

Дослідники створили машину, що дає змогу ізолювати мозок із тіла та підтримувати його нормальну роботу протягом кількох годин.

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Головний мозок — це дуже тендітна та складна структура, роками вчені намагаються зрозуміти тонкощі його роботи, і тепер їм вдалося зробити неймовірний прорив. У новому дослідженні вченим вдалося розробити систему, що дає змогу ізолювати мозок від решти тіла за допомогою надміцного штучної помпи, що підтримує його кровообіг, пише IFLScience.

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Під час дослідження команді з Південно-Західного медичного центру Університету Техасу вдалося підтримувати мозок свині поза тілом протягом п'яти годин — допомогла нова система. Щоб імітувати реальну циркуляцію, пристрій здатний тонко налаштовувати склад крові, а також регулювати її потік, враховуючи низку змінних, зокрема:

кров'яний тиск;

об'єм;

температуру;

оксигенацію;

поживні речовини.

Щоб усе це стало можливим, автори дослідження використовували в системі комп'ютеризований алгоритм, що відстежує артеріальний тиск, кровотік, пульсацію, а також низку інших чинників. Далі вчені протестували систему на мозку домашніх свиней — після підключення активність мозку тварин контролювалася за допомогою безперервної електрокортикографії, а також записів електродів глибини мозку.

За словами автора дослідження та професора неврології, педіатрії та фізіології Південно-Західного Університету Техасу доктора Хуана Паскуаля, їм вдалося підтримувати мозок свині поза тілом протягом 5 годин — за цей час змін у мозковій активності й інших параметрах майже не було.

Автори дослідження зазначають, новий метод дає змогу проводити дослідження, сфокусовані на мозку, незалежно від тіла. Так учені зможуть отримати відповіді на фізіологічні питання, які раніше залишалися загадкою.

Вчені, які стоять за пристроєм, стверджують, що він дасть змогу дослідникам зрозуміти, як працюють певні аспекти мозку, незалежно від впливу тіла. Раніше цю систему вже використовували, щоб зрозуміти вплив низького рівня цукру в крові на мозок. Як правило, вивчення цього аспекту вельми складне на типових моделях тварин, оскільки організм здатний частково сам компенсувати його шляхом зміни метаболізму. Тому результати виходять трохи спотвореними. Водночас поза тілом така проблема просто не може виникнути й вплинути на результати.

Також нова система зацікавила вчених як система штучного кровообігу, що підтримує кровотік під час операції на серці, а також трансплантації. Доктор Паскуаль зазначає, що цей пристрій було запатентовано для перевірки його ефективності в цій роботі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зазирнули в мозок людини, яка помирає, — там лише спокій і ейфорія.