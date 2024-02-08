У давнину розлучниками були саме чоловіки: що знайшли вчені в давньоєгипетських папірусах (фото)

Зміст цих магічних текстів різний за жанрами — від захисту від смерті та демонів до задобрювання ворогів чи виконання конкретних бажань. Любовні заклинання, які переважно використовували чоловіки, були спрямовані на різні результати, зокрема на розлучення подружніх пар.

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Любов і ненависть — емоції, такі ж давні, як і саме людство, — пройшли крізь час, залишивши відбиток на стародавніх цивілізаціях. У нещодавньому новаторському дослідженні вчені з Вюрцбурзького університету заглибилися у складний світ любові та ненависті у стародавніх культурах, зосередившись на магічних текстах з Єгипту. Результати дослідження проливають світло на вірування, ритуали та практики, які формували емоції в минулому, пише Arkeonews.

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Протягом п'яти років Корші Досу та Маркета Прейнінгер керували дослідницьким проєктом з вивчення цих магічних текстів, написаних коптським письмом і мовою. Коптська мова, остання стадія єгипетської мови, прийшла на зміну демотичній у ІІ столітті н. е.

Ці тексти, датовані IV-XII століттями н. е., використовували як потужні інструменти — їх носили як амулети або ховали в домівках ворогів — вважалося, що вони зцілюють, проклинають, викликають любов чи ненависть і навіть дають змогу зазирнути в майбутнє.

Дослідження пропонує унікальний погляд на соціальну та культурну динаміку давніх спільнот. Вивчивши понад 600 текстів, фахівці розкрили складність стосунків, динаміку влади та роль магії у формуванні людських емоцій.

Зміст цих магічних текстів можна класифікувати за різними жанрами — від захисту від смерті та демонів до задобрювання ворогів чи виконання конкретних бажань. Любовні заклинання, які переважно використовували чоловіки, були спрямовані на різні результати, зокрема на розлучення подружніх пар.

Цей давньоєгипетський папірус, який зараз зберігається в Університеті Маккуорі, прикрашений зображенням двох птахоподібних істот Фото: Arkeonews

Тексти також розкривають роль магії в медицині як ліки проти лихоманки, головного білю і безсоння. Нерідко папірус допомагав завагітніти його власниці.

Важливо, що ці тексти відкривають вікно в реалістичне зображення релігійних практик і вірувань у повсякденному житті під час переходу від традиційної єгипетської релігії до християнства та ісламу.

"Ці тексти дають нам безпосереднє уявлення про приватне життя людей того часу; вони передають їхні справжні емоції", — зазначають дослідники.

Перехід до християнства залишив тривалий слід у цих магічних текстах. Коли Єгипет прийняв християнство, колишні боги перетворилися на ангелів, святих або злих істот.

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"Християнізація Єгипту поклала край культам численних богів фараонського періоду, але не поклала край вірі у світ, сповнений надлюдських сил, — пояснює Корші Досу. — Натомість люди перетворили своїх колишніх богів на ангелів і святих, які служили всемогутньому Богові, а також на злих істот, які хотіли зашкодити його творінню".

Попри зміну релігійних практик, ці рукописи продовжували слугувати багатим джерелом інформації про повсякденне життя та релігію Єгипту протягом останніх століть римського панування та перших років після арабського завоювання.

Вивчення цих стародавніх текстів не лише збагачує наші знання про історичні цивілізації, але й слугує дзеркалом для наших власних емоцій. Любов і ненависть, вічні емоції, відлунюють крізь віки, і це дослідження слугує нагадуванням про їхню неминущу значущість.

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