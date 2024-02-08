В древности разлучниками были именно мужчины: что нашли ученые в древнеегипетских папирусах (фото)

Содержание этих магических текстов разное по жанрам — от защиты от смерти и демонов до задабривания врагов или выполнения конкретных желаний. Любовные заклинания, которые преимущественно использовали мужчины, были направлены на различные результаты, в частности на развод супружеских пар.

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Любовь и ненависть — эмоции, такие же древние, как и само человечество, — прошли сквозь время, оставив отпечаток на древних цивилизациях. В недавнем новаторском исследовании ученые из Вюрцбургского университета углубились в сложный мир любви и ненависти в древних культурах, сосредоточившись на магических текстах из Египта. Результаты исследования проливают свет на верования, ритуалы и практики, которые формировали эмоции в прошлом, пишет Arkeonews.

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В течение пяти лет Корши Досу и Маркета Прейнингер руководили исследовательским проектом по изучению этих магических текстов, написанных коптским письмом и языком. Коптский язык, последняя стадия египетского языка, пришел на смену демотическому во II веке н. э.

Эти тексты, датированные IV-XII веками н. э., использовали как мощные инструменты — их носили как амулеты или прятали в домах врагов — считалось, что они исцеляют, проклинают, вызывают любовь или ненависть и даже позволяют заглянуть в будущее.

Исследование предлагает уникальный взгляд на социальную и культурную динамику древних сообществ. Изучив более 600 текстов, специалисты раскрыли сложность отношений, динамику власти и роль магии в формировании человеческих эмоций.

Содержание этих магических текстов можно классифицировать по разным жанрам — от защиты от смерти и демонов до задабривания врагов или выполнения конкретных желаний. Любовные заклинания, которые преимущественно использовали мужчины, были направлены на различные результаты, в частности на развод супружеских пар.

Этот древнеегипетский папирус, который сейчас хранится в Университете Маккуори, украшен изображением двух птицеподобных существ Фото: Arkeonews

Тексты также раскрывают роль магии в медицине как лекарства против лихорадки, головной боли и бессонницы. Нередко папирус помогал забеременеть его обладательнице.

Важно, что эти тексты открывают окно в реалистичное изображение религиозных практик и верований в повседневной жизни во время перехода от традиционной египетской религии к христианству и исламу.

"Эти тексты дают нам непосредственное представление о частной жизни людей того времени; они передают их настоящие эмоции", — отмечают исследователи.

Переход к христианству оставил длительный след в этих магических текстах. Когда Египет принял христианство, прежние боги превратились в ангелов, святых или злых существ.

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"Христианизация Египта положила конец культам многочисленных богов фараонского периода, но не положила конец вере в мир, полный сверхчеловеческих сил, — объясняет Корши Досу, — Вместо этого люди превратили своих прежних богов в ангелов и святых, что служили всемогущему Богу, а также в злых существ, которые хотели навредить его творению".

Несмотря на изменение религиозных практик, эти рукописи продолжали служить богатым источником информации о повседневной жизни и религии Египта в течение последних веков римского господства и первых лет после арабского завоевания.

Изучение этих древних текстов не только обогащает наши знания об исторических цивилизациях, но и служит зеркалом для наших собственных эмоций. Любовь и ненависть, вечные эмоции, эхом отзываются сквозь века, и это исследование служит напоминанием об их непреходящей значимости.

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