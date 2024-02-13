Порушуючи всі закони природи: пуголовки парадоксальної жаби в 4 рази більші за дорослу особину (фото)

Спочатку вчені взагалі вважали, що пуголовки насправді виростають і перетворюються на риб, оскільки відмовлялися вірити в те, що таке зменшення можливе в природі.

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На Землі мешкають мільярди різних видів тварин і деякі з них настільки дивовижні, що вчені не перестають дивуватися. Наприклад, ці парадоксальні жаби (Pseudis paradoxa) і їхні неймовірно великі пуголовки, чиї розміри тіла перевищують розміри тіла дорослої особини майже в чотири рази, пише IFLScience.

Цей незвичайний парадокс настільки здивував учених, що перший час вони відмовлялися вірити в те, що це можливо: дослідники вважали, що пуголовки надалі ставали рибами, а зовсім не перетворювалися на мініатюрних дорослих особин.

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Нащадки більшості видів на Землі насправді виглядають як мініверсії своїх батьків, а часом і зовсім можуть нагадувати щось зовсім інше, перш ніж виростуть і перетворяться на дорослу особину. Однак того, що відбувається у парадоксальних жаб, не очікував ніхто: пуголовки цього виду можуть досягати 16,8 сантиметра, а найбільший пуголовок, коли-небудь виявлений вченими, і зовсім мав довжину 23,8 см. Водночас довжина дорослої особини не перевищує 6,5 сантиметрів.

Фактично дитинчата парадоксальної жаби з часом зазнають метаморфоз і стають мініатюрними версіями себе в більш дорослому віці. Дослідження показують, що пуголовки цього виду, як правило, у 3-4 рази перевищують розміри своїх батьків.

У цих жаб такий великий ріст тіла, який відбувається здебільшого на личинковій стадії Фото: Wikimedia Commons

Цей вид жаб належить до роду Pseudis, який складається з 11 видів, причому всі вони мешкають у Центральній і Південній Америці, зокрема й на карибських островах Тринідад. Дослідження 2009 року вже показало, що швидкість росту пуголовків парадоксальної жаби збігається з темпами росту інших тропічних видів, проте було в них щось особливе. У той час як інші пуголовки вже починали змінюватися і перетворюватися на дорослі особини, пуголовки парадоксальної жаби просто продовжували рости.

Дослідники досі не знають, із чим це пов'язано, однак у них є кілька теорій. По-перше, на такий розвиток пуголовків може впливати те, що вони дорослішають швидше, ніж інші види. По-друге, існує припущення, що дорослі особини проводять більше часу поза водою і харчуються здобиччю вищої якості, що обмежує швидкість росту. По-третє, деякі вчені вважають, що в парадоксально величезних розмірах пуголовків винен гормон пролактин. Але, так чи інакше, будуть потрібні додаткові дослідження, щоб розгадати цю таємницю.

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