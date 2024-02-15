Схрестили рис із яловичиною: у лабораторії виростили нову експериментальну їжу

Дослідники вважають, що ця страва в майбутньому може стати більш стійким джерелом білка з меншим вуглецевим слідом.

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Планета вже переступила з "епохи глобального потепління" в "епоху глобального кипіння", і вчені дедалі частіше намагаються знайти способи знизити вуглецевий слід. Раніше вони вже виростили в лабораторії стейки зі свинячих і яловичих стовбурових клітин, а тепер, схоже, пішли далі — вчені схрестили в лабораторії рис і яловичину, щоб створити цілу страву, пише The Guardian.

Автори дослідження вважають, що їхні рисові зерна, вирощені з яловичими жировими клітинами всередині них, незабаром можуть з'явитися в меню екологічно чистих харчів. Команда приготувала експериментальну страву, покривши традиційні рисові зерна риб'ячим желатином і засіявши їх стовбуровими клітинами скелетних м'язів і жиру. Пізніше їх виростили в лабораторії.

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Протягом 9-11 днів культивування рису з м'язами, жиром і желатином, зерно містило м'ясо і жир, а кінцевий продукт, на думку команди, може стати поживною та ароматною їжею в майбутньому. За словами авторки дослідження, професорки Джинкі Хонга з Університету Енсей у Південній Кореї, вони з командою також приготували та спробували новий рис, вирощений на яловичині: після приготування рис зберігає свій зовнішній вигляд, але набуває унікального поєднання аромату, характерного для м'яса, — має горіхову нотку й нотку умамі.

Автори дослідження вважають, що ця страва в майбутньому може стати більш доступним джерелом білка, ніж традиційна яловичина. Крім того, цей продукт явно залишає менший вуглецевий слід, ніж вирощування великої рогатої худоби. Хонг також зазначає, що їхній "рис із яловичиною", на жаль, не повністю повторює смак м'яса, а скоріше пропонує приємний і новий смак. Команда також спробувала новий рис із різними добавками та дійшла висновку, що він добре поєднується з безліччю страв.

Новий рис являє собою переважно вуглевод із меншими частками білків, жирів, вітамінів і мінералів. Інтеграція тваринних клітин у рис дає змогу "забезпечити достатню кількість продовольства", зазначають автори, створюючи "нову повноцінну їжу".

Рис, вирощений у лабораторії, більш крихкий, ніж м'який або липкий традиційний рис. Він також містить на 8% більше білка і на 7% більше жиру. Рис із більшою кількістю м'язових клітин мав запах яловичини та мигдалю, тоді як рис із більшою кількістю тваринного жиру пахнув більше вершками, вершковим маслом і кокосовою олією.

Автори дослідження вважають, що їхній рис може зробити виробництво харчів більш стійким. Наприклад, під час виробництва 100 г яловичого білка виділяється близько 50 кг вуглекислого газу, тоді як під час виробництва 100 г білка гібридного рису виділяється лише 6,27 кг вуглекислого газу. Крім того, передбачається, що такий рис коштуватиме дешевше, ніж рис із традиційною яловичиною.

Зазначимо, що робота дослідників отримала неоднозначну оцінку з боку незалежних експертів. Наприклад, професор Ханна Туомісто, яка досліджує стійкі продовольчі системи в Гельсінському університеті, сумнівається, що рис матиме серйозний вплив. За її словами, кінцевий продукт містив 4,8 г культивованих яловичих клітин на кг рису, тобто тільки 0,5% становило м'ясо і 99,5% рис.

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