Астероїд, Марс, Плутон: топ-5 об'єктів у формі серця, які виявлені в космосі (фото)

Небезпечний астероїд, пара галактик, поверхня Марса і Плутона — тут можна знайти цікаві об'єкти у формі серця.

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На просторах Всесвіту і навіть у нашій Сонячній системі існує багато різних об'єктів, які нагадують звичні нам явища. Фактично, у космосі можна знайти все, що завгодно. Об'єкти у формі серця також поширені в космосі та мають абсолютно різне походження. Видання Live Science пропонує познайомитися з п'ятьма найцікавішими з них.

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Зіткнення сердець

Закони гравітації в космосі працюють трохи простіше, ніж на Землі. Що більшу масу має об'єкт, то більше матерії він до себе притягне. На знімку космічного телескопа Хаббл зображено дві галактики, що взаємодіють, приблизно однакового розміру, які завдяки взаємному гравітаційному впливу зливаються і набувають форми серця.

Галактики Антени Фото: NASA

Ці галактики розташовані на відстані приблизно 60 млн світлових років від нас і мають загальну назву галактики Антени, хоча кожна з них має власне позначення — NGC 4038 і NGC 4039.

Приблизно 1 млрд років тому вони зіткнулися і почали злиття, яке триватиме ще приблизно 1 млрд років. На той час, коли з'явиться нова об'єднана галактика, в ній виникнуть мільярди нових зірок. Хоча цей процес уже розпочався і нові зірки вже видно в довгих потоках газу, що виходять із нижньої частини галактик. Саме ці потоки газу стали причиною того, що обидві галактики отримали свою спільну назву.

Кам'яне серце

Астероїди можуть набувати різних форм, залежно від кута, під яким на них дивитися. І іноді можна побачити в космосі кам'яне серце.

Астероїд Ітокава Фото: JAXA

У цьому випадку серце нагадує потенційно небезпечний астероїд Ітокава довжиною приблизно 330 метрів. Він час від часу наближається до Землі, коли робить повний оберт навколо Сонця за півтора року. Цей космічний камінь вважається потенційно небезпечним через часті близькі зближення з нашою планетою, але в найближчі 100 років він точно не впаде на Землю.

Хоча астероїд Ітокава виглядає цільним каменем, насправді, як з'ясували вчені, він складається з гравітаційно пов'язаної купи дрібних каменів.

Газове серце

Туманність Серце Фото: NASA

На відстані приблизно 7500 світлових років від нас існує туманність IC 1805, яка має також назву туманність Серце. У центрі туманності знаходиться група яскравих зірок, деякі з яких у 50 разів масивніші за Сонце. Ці зірки створюють дуже сильний зоряний вітер, який і призвів до того, що навколишній газ набув форми серця.

Крижане серце

Одне з найвідоміших сердець у Сонячній системі розташоване на поверхні карликової планети Плутон. Насправді це величезна рівнина з азотного льоду завширшки понад 2000 км.

Область Томбо на Плутоні Фото: NASA

За допомогою космічного апарату "Нові горизонти" вчені з'ясували, що це "серце" має виразне "серцебиття", яке допомагає керувати атмосферною циркуляцією на Плутоні. Азотний лід випаровується протягом дня, а потім знову конденсується в лід вночі, що змушує рухатися азотні вітри, які формують поверхню карликової планети.

"Серце" на Плутоні отримало назву Область Томбо на честь американського астронома Клайда Томбо, який виявив Плутон у 1930 році.

Серця Марса

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На поверхні Марса знаходиться яскрава особливість у вигляді серця, яка з'явилася внаслідок падіння астероїда в далекому минулому.

На поверхні Марса знаходиться яскрава особливість у вигляді серця, яка з'явилася внаслідок падіння астероїда в далекому минулому Фото: NASA

Чорним колом відзначено ударний кратер у нижній частині "серця". Вважається, що внаслідок удару темнішу речовину з поверхні Марса було видалено і оголився яскравіший пил. Серце на Марсі має довжину приблизно 1 км.

Як уже писав Фокус, великий гарячий об'єкт призвів до зміни орбіти Землі і це мало серйозні наслідки.