Пернаті "носороги" дуже розумні: птахи склали когнітивний тест так само добре, як і примати

Лише деякі тварини на Землі здатні усвідомлювати сталість об'єктів, навіть якщо вони перебувають поза їхнім полем зору — птахи-носороги змогли напрочуд добре склали цей тест.

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На Землі мешкають мільярди різних тварин, але лише деякі з них володіють дивовижними здібностями усвідомлювати сталість об'єктів — тобто розуміти, що об'єкти все ще існують, навіть якщо їх не видно в полі зору, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені підтвердили, що східні строкаті птахи-носороги (Anthracoceros albirostris) належать до невеликої групи тварин, що володіють просунутим розумінням. Автори дослідження зазначають, що ця навичка виявилася вельми корисною, коли самки ховаються в дуплах дерев, сподіваючись на те, що їхній партнер приноситиме їм із пташенятами їжу.

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Щоб безпечно відкласти яйця і виростити пташенят, самки східних строкатих птахів-носорогів замуровують себе в притулок, використовуючи шматочки бруду, фекалій, слини, фруктів і деревної кори. Вони залишають невелику щілину, щоб самці могли доставляти їм їжу. Щоб потомство всередині притулку вижило, як і самі самки, самці птахів-носорогів повинні розуміти, що їхні партнери все ще існують, навіть якщо вони не бачать їх.

За словами співавторів дослідження, психологів Національного університету Сінгапуру Руітонга Яо та Елліаса Гарсіа-Пелегріна, з еволюційного погляду здатність уявляти інших тварин і об'єкти, навіть якщо вони перебувають поза увагою, забезпечує великі адаптивні переваги в таких видах діяльності, як видобуток їжі та уникнення хижаків.

Проте раніше вчені вважали, що подібні навички можуть демонструвати лише воронові та нахабно розумні папуги. На жаль, раніше вчені не мали підтверджених даних, що така поведінка також може спостерігатися в інших видів птахів. Зазначимо, що різні види птахів були протестовані цим когнітивним тестом, проте жодному з них не вдалося досягти таких самих результатів, як примати, — вони досягли лише четвертої з шести стадій розвитку, які спостерігаються в людських дітей.

Під час своєї роботи вчені-дослідники піддали шість птахів-носорогів випробуванню. Вони навчили птахів клювком дізнаватися, де знаходяться видимі ласощі, а потім птахам було запропоновано серію випробувань, які перевіряли все складніші рівні сталості об'єктів. Наприклад, на п'ятому етапі птахи спостерігали, як нагороду поміщали під одну чашку, а потім переміщали під іншу. Далі птахи вказали на чашку, під якою знаходилися ласощі.

Результати дослідження підтверджують, що всі шість випробовуваних птахів змогли досягти такого рівня сталості об'єкта, отримавши врешті-решт ласощі як нагороду. Однак лише половині випробовуваних птахів вдалося дістатися до шостої стадії: невидимого зміщення. На цьому етапі птахи не спостерігали, як ласощі переміщали з чашки в чашку: під час експерименту ласощі помістили під маленьку червону коробку, а потім її заховали під більшою чашкою. Коли червону коробку вийняли з-під чашки та показали, що вона порожня. Але деякі птахи зрозуміли, що ласощі, мабуть, залишилися під останньою чашкою, хоча вони й не бачили цього безпосередньо.

Ще більш дивним у цій ситуації здавалося те, що половина птахів, які не пройшли п'яту стадію, просто не мала досвіду в розмноженні. Однак учені визнають, що ці два фактори можуть бути просто збігом — потрібні додаткові спостереження, щоб дізнатися напевно.

Тепер автори дослідження вважають, що птахи-носороги можуть бути випущеною з уваги групою високоінтелектуальних видів птахів

Раніше Фокус писав про те, що каракатиці успішно пройшли когнітивний тест, створений для дітей.