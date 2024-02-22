Набридло кочове життя. Найбільші кити у світі живуть у "секретному місці" понад 10 років

Дослідники відстежили морських гігантів за їхніми піснями та знайшли найкращі точки огляду, де можна спостерігати за китами в їхньому звичному середовищі.

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Фінвали є другими за величиною тваринами у світі після синіх китів. Ці морські гіганти в дорослому віці можуть виростати до 27 метрів у довжину і важать від 40 до 80 тонн. Фінвали, які перебувають на межі зникнення, як правило, проводять літо в арктичних і антарктичних місцях нагулу, а взимку мігрують у тропіки для розмноження і народження потомства, пише Daily Mail.

Під час нового дослідження команда з Товариства охорони дикої природи Океанографічного інституту Бронксу і Вудс-Хоула в Массачусетсі роками відстежувала фінвалів в океані за їхніми піснями й тепер виявила дещо незвичайне. Автори дослідження вважають, що деякі представники цього виду зовсім не мігрують в океані, а досить тривалий час проживають в одному регіоні, а саме у водах навколо Нью-Йорка і Нью-Джерсі.

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Автори дослідження використовували нові дані спостереження за китами й зіставили їх зі старішими даними з цього регіону — тепер команда вважає, що фінвали мешкають тут уже близько 10 років або більше.

Протягом чотирьох років учені збирали дані з буя, розташованого за 60 кілометрів від узбережжя Лонг-Айленду (Нью-Йорк, США). Потім команда вивчила дані та виявила, що самці фінвалів залишаються в цьому районі протягом усього року — буї фіксували китів щомісяця протягом усього дослідження.

Фінвали затоки Нью-Йорк, як правило, займають цю нанесену на карту територію Фото: Wildlife Conservation Society

Зазначимо, що самці фінвалів співають свої пісні взимку під час спарювання, а тому вчені легко можуть відстежувати їхнє переміщення за цим звуком. Водночас самки, ймовірно, мають перебувати в цей період десь неподалік від самців. Автори дослідження виявили, що самки в цьому регіоні, ймовірно, можуть мігрувати й ведуть звичайний спосіб життя, проте самці воліють вести осіле життя і залишаються поблизу цього регіону. Район, де мешкають ці кити, відомий як Нью-Йоркська затока, яка простягається приблизно у формі трикутника на схід від Лонг-Айленду, штат Нью-Йорк, і на південь від Кейп-Мей, штат Нью-Джерсі.

За словами співавтора дослідження, директора програми "Океанські гіганти" Говарда Розенбаума, фінвалів рідко можна побачити поблизу берега, як інших китів, однак виявлення району, де самці проводять цілий рік, здається чимось незвичним.

Середня тривалість життя фінвалів становить від 80 до 90 років, проте сьогодні цей вид опинився на межі зникнення. На жаль, кити часто заплутуються в рибальських снастях, а також страждають від нестачі здобичі через надмірний вилов, а також удари кораблів і випробування радарів.

Вчені вважають, що фінвали моногамні та утворюють зв'язки між парами, що спаровуються. Оскільки між їхнім спарюванням і народженням дітей минає майже рік, їхні щорічні міграції повертають їх в одне й те саме місце для обох подій. Таким чином вчені вважають, що саме в цьому трикутнику навколо Нью-Йорка і Нью-Джерсі народжуються дитинчата і спаровуються дорослі кити.

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