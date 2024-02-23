На Сонці виник найпотужніший вибух, у США відключився зв'язок: чи пов'язані ці події (відео)

На Сонці з'явився найпотужніший спалах за 7 років, а в цей час у США стався масштабний збій у роботі стільникового зв'язку.

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За 24 години, 21 і 22 лютого, на Сонці сталися одразу три потужні спалахи класу Х. Найсильнішим із них був спалах класу Х6.3. Востаннє подібний потужний спалах виникав ще 2017 року. Водночас 22 лютого на всій території США було зафіксовано масштабний збій у роботі стільникового зв'язку і багато людей не могли скористатися своїми смартфонами для здійснення дзвінків. Чи пов'язані ці події між собою? Про це пише Space.

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Увечері 21 лютого вчені зафіксували появу на Сонці спалаху класу Х1.8, потім вранці 22 лютого виник спалах класу Х1.7, а ввечері того самого дня з'явився ще один, потужніший спалах класу Х6.3. Потік енергії від Сонця внаслідок цих вибухів сягнув Землі за лічені хвилини, і такі події справді можуть спричиняти вимкнення зв'язку на Землі.

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Водночас вранці 22 лютого на території США виникли масштабні перебої в роботі стільникового зв'язку, про які повідомили головні мобільні оператори цієї країни. У пресі з'явилися припущення, що проблеми виникли саме через найпотужніші спалахи на Сонці. Але поки не зрозуміло, чи пов'язані ці події. Деякі вчені вважають, що спалахи на Сонці не вплинули на роботу зв'язку в США і ця проблема має інший характер. Відомо, що всі три спалахи виникли в сонячній плямі AR 3590, і вчені припускають, що найближчими днями можна очікувати на появу подібних або навіть потужніших спалахів.

Часто сонячні спалахи супроводжуються корональними викидами маси, тобто викидами намагніченої плазми, яка, досягнувши Землі, може спричинити геомагнітну бурю. Що сильніший спалах, то сильніша геомагнітна буря. Але перші два спалахи не супроводжувалися викидами плазми, що стосується найпотужнішого з 2017 року спалаху, то поки що вчені на знають, чи стався викид плазми. Якщо це сталося, то вже 24 або 25 лютого на Землі може виникнути сильна геомагнітна буря.

За 24 години, 21 і 22 лютого, на Сонці сталися відразу три потужні спалахи класу Х Фото: NASA

Сонячні спалахи виникають, коли магнітна енергія накопичується в атмосфері Сонця доти, доки зірка не компенсує це накопичення інтенсивним сплеском електромагнітного випромінювання. Усі сонячні спалахи розділені за потужністю на 5 класів. Найсильнішими є спалахи Х-класу, потім ідуть у 10 разів слабші спалахи М-класу, а за ними — спалахи класу С, В і А. Останні два класи спалахів є найслабшими та не чинять істотного впливу на Землю.

Сонячні спалахи виникають, коли магнітна енергія накопичується в атмосфері Сонця доти, доки зірка не компенсує це накопичення інтенсивним сплеском електромагнітного випромінювання Фото: NASA

Те, що на Сонці майже одночасно з'явилися одразу три найпотужніші спалахи, не є чимось несподіваним для вчених. Річ у тім, що зараз на Сонці почалася зміна інтенсивності активності нашої зірки. Тобто ця активність поступово зростає, адже Сонце наближається до так званого сонячного максимуму, який виникає в середині 11-річного сонячного циклу. У цей період на Сонці виникає найбільше найсильніших спалахів. Учені вважають, що цьогорічний сонячний максимум, тобто пік активності Сонця, буде набагато сильнішим, ніж попередній.

Як уже писав Фокус, величезний потік плазми завдовжки 15 тисяч км вирвався в космос із південного полюса Сонця, і це зафіксував астрофотограф.