На Солнце возник самый мощный взрыв, в США отключилась связь: связаны ли эти события (видео)

На Солнце появилась самая мощная вспышка за 7 лет, а в это время в США произошел масштабный сбой в работе сотовой связи.

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За 24 часа, 21 и 22 февраля, на Солнце произошли сразу три мощные вспышки класса Х. Самой сильной из них была вспышка класса Х6.3. Последний раз подобная мощная вспышка возникала еще в 2017 году. В то же время 22 февраля на всей территории США был зафиксирован масштабный сбой в работе сотовой связи и многие люди не могли воспользоваться своими смартфонами для осуществления звонков. Связаны ли эти события между собой? Об этом пишет Space.

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Вечером 21 февраля ученые зафиксировали появление на Солнце вспышки класса Х1.8, затем утром 22 февраля возникла вспышка класса Х1.7, а вечером того же дня появилась еще одна, более мощная вспышка класса Х6.3. Поток энергии от Солнца в результате этих взрывов достиг Земли за считанные минуты и подобные события действительно могут вызывать отключения связи на Земле.

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В то же время утром 22 февраля на территории США возникли масштабные перебои в работе сотовой связи, о которых сообщили главные мобильные операторы этой страны. В прессе появились предположения, что проблемы возникли как раз из-за самых мощных вспышек на Солнце. Но пока не ясно связаны ли эти события. Некоторые ученые считают, что вспышки на Солнце не оказали влияния на работу связи в США и эта проблема имеет другой характер. Известно, что все три вспышки возникли в солнечном пятне AR 3590, и ученые предполагают, что в ближайшие дни можно ожидать появление подобных или даже более мощных вспышек.

Часто солнечные вспышки сопровождаются корональными выбросами массы, то есть выбросами намагниченной плазмы, которая при достижении Земли может вызвать геомагнитную бурю. Чем сильнее вспышка, тем сильнее геомагнитная буря. Но первые две вспышки не сопровождались выбросами плазмы, что касается самой мощной с 2017 года вспышки, то пока ученые на знают, произошел ли выброс плазмы. Если это случилось, то уже 24 или 25 февраля на Земле может возникнуть сильная геомагнитная буря.

За 24 часа, 21 и 22 февраля, на Солнце произошли сразу три мощные вспышки класса Х Фото: NASA

Солнечные вспышки возникают, когда магнитная энергия накапливается в атмосфере Солнца до тех пор, пока звезда не компенсирует это накопление интенсивным всплеском электромагнитного излучения. Все солнечные вспышки разделены по мощности на 5 классов. Самыми сильными являются вспышки Х-класса, затем идут в 10 раз слабее вспышки М-класса, а поле них вспышки класса С, В и А. Последние два класса вспышек являются самыми слабыми и не оказывают существенного влияния на Землю.

Солнечные вспышки возникают, когда магнитная энергия накапливается в атмосфере Солнца до тех пор, пока звезда не компенсирует это накопление интенсивным всплеском электромагнитного излучения Фото: NASA

То, что на Солнце почти одновременно появились сразу три самые мощные вспышки, не является чем-то неожиданным для ученых. Дело в том, что сейчас на Солнце началась смена интенсивности активности нашей звезды. То есть эта активность постепенно возрастает ведь Солнце приближается к так называемому солнечному максимуму, который возникает в середине 11-летнего солнечного цикла. В этот период на Солнце возникает больше самых сильных вспышек. Ученые считают, что нынешний солнечный максимум, то есть пик активности Солнца, будет намного сильнее, чем предыдущий.

Как уже писал Фокус, огромный поток плазмы длиной 15 тысяч км вырвался в космос с южного полюса Солнца и это запечатлел астрофотограф.