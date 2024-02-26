Чипси та картопля фрі стануть безпечнішими: знайдено спосіб знизити ризик раку

Дослідники кажуть, що розібралися в процесі, під час якого в картоплі накопичується канцерогенна речовина.

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Учені виявили механізм, який змушує картоплю, що зберігається в холодильнику, накопичувати канцерогенний акриламід, пише New Atlas.

Така генетично модифікована картопля може знизити ризик раку, пов'язаний з потемнілими бульбами. Прорив зробить картоплю набагато кориснішою, незалежно від її обробки.

"Відкриття є значним прогресом у нашому розумінні росту картоплі та її впливу на здоров'я людини. Зроблене відкриття може вплинути на кожен пакет картопляних чіпсів по всьому світу", — каже професор дослідницького фонду Мічиганського державного університету (MSU) Цзімінь Цзян.

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Попит на картоплю в усіх її готових формах зберігається цілий рік. Отже, деяка кількість сезонних запасів відправляється на холодильне зберігання для задоволення цього попиту. Але через біологічну функцію коренеплоду низькі температури запускають механізм, який перетворює крохмалі на цукри. Під час обробки такі бульби стають темнішими.

На зображенні представлено звичайні картопляні чіпси (зверху), а також із модифікованої картоплі Фото: Bhaskar et al./Plant Physiology

Такі темні плями вказують на підвищений рівень акриламіду — хімічної речовини, яку пов'язують із підвищеним ризиком розвитку раку через її канцерогенні властивості.

Вчені з MSU визначили ген, який регулює той самий температурний перемикач у картоплі. Отже, картоплю, вирощену з інгібованим геном картопляної вакуолярної інвертази, або VInv, можна зберігати в холодильнику без необхідності боротьби з потенційним накопиченням акриламіду під час приготування. Готові чипси або картопля фрі, обсмажена до золотистої скоринки, стане набагато безпечнішою для людей.

"Нам вдалося виявити конкретний ген, відповідальний за акриламід, але більш важливо, що ми також знайшли регуляторний елемент, який вмикається за низьких температур. Вивчаючи, як цей ген вмикається і вимикається, ми відкриваємо можливість створення картоплі, яка природним чином стійка до перетворення крохмалю на цукор, а отже, не вироблятиме токсичних сполук", — пояснює Цзян.

За його словами, виробництво більш корисної для здоров'я картоплі очікується в найближчому майбутньому. Наразі команда вивчає методи розведення в теплицях нової і безпечної картоплі.

Нагадаємо, вчені прирівняли нездорову їжу до алкоголю, тютюну та кокаїну. Експерти вимагають від ВООЗ визнати вживання нездорової їжі справжньою залежністю, як алкоголізм чи наркоманія.