Чипсы и картошка фри станут безопаснее: найден способ снизить риск рака

Исследователи говорят, что разобрались в процессе, в ходе которого в картошке накапливается канцерогенное вещество.

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Ученые обнаружили механизм, который заставляет картофель, хранящийся в холодильнике, накапливать канцерогенный акриламид, пишет New Atlas.

Такой генетически модифицированные картофель может снизить риск рака, связанный с потемневшими клубнями. Прорыв сделает картофель намного полезнее независимо от его обработки.

"Открытие является значительным прогрессом в нашем понимании роста картофеля и его влияния на здоровье человека. Сделанное открытие может повлиять на каждый пакет картофельных чипсов по всему миру", — говорит профессор исследовательского фонда Мичиганского государственного университета (MSU) Цзиминь Цзян.

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Спрос на картофель во всех его готовых формах сохраняется круглогодично. Таким образом, некоторое число сезонных запасов отправляется на холодильное хранения для удовлетворения этого спроса. Но из-за биологической функции корнеплода низкие температуры запускают механизм, который превращает крахмалы в сахара. При обработке такие клубни становятся темнее.

На картинке представлены обычные картофельные чипсы (сверху), а также из модифицированного кратофеля Фото: Bhaskar et al./Plant Physiology

Такие темные пятна указывают на повышенный уровень акриламида – химического вещества, которое связывают с повышенным риском развития рака из-за его канцерогенных свойств.

Ученые из MSU определили ген, который регулирует тот самый температурный переключатель в картошке. Таким образом, картофель, выращенный с ингибированным геном картофельной вакуолярной инвертазы, или VInv, можно хранить в холодильнике без необходимости борьбы с потенциальным накоплением акриламида во время приготовления. Готовые чипсы или картошка фри, обжаренная до золотистой корочки, станет гораздо безопаснее для людей.

"Нам удалось обнаружить конкретный ген, ответственный за акриламид, но более важно, что мы также нашли регуляторный элемент, который включается при низких температурах. Изучая, как этот ген включается и выключается, мы открываем возможность создания картофеля, который естественным образом устойчив к превращению крахмалов в сахара и, следовательно, не будет производить токсичные соединения", — объясняет Цзян.

По его словам, производство более полезного для здоровья картофеля ожидается в ближайшем будущем. На данный момент команда изучает методы разведения в теплицах нового и безопасного картофеля.

Напомним, ученые приравняли нездоровую пищу к алкоголю, табаку и кокаину. Эксперты требуют от ВОЗ признать употребление нездоровой пищи настоящей зависимостью, как алкоголизм или наркомания.