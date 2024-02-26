З космосу на Землю прилетіли ліки: що це за препарат

Учені вперше успішно створили на орбіті планети ліки.

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Стартап із Каліфорнії під назвою Varda Space Industries доставив на Землю ліки, які було вироблено прямо на орбіті планети, пише IFLScience.

Після кількох місяців затримки, капсула з виробленими ліками нещодавно повернулася на Землю, приземлившись у пустелі штату Юта.

Компанія оголосила про успішне виробництво препарату ще у 2023 році. Він був створений на першій міні-космічній фабриці. Місія з виробництва ліків була виведена на орбіту ракетою SpaceX Falcon 9, яка стартувала 12 червня. Сам же процес виробництва ліків проводили на супутнику W-Series 1, до нього було прикріплено орбітальну платформу Photon Rocket Lab.

Весь процес виготовлення препарату зайняв близько 27 годин і повністю був завершений 30 червня.

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У рамках експерименту на орбіті було вироблено кристали ритонавіру — інгібітора протеази, який використовують у медицині для лікування ВІЛ/СНІДу.

Виробництво препарату в космосі знадобилося тому, що на це була вагома причина. Ключовим моментом була відсутність гравітації. У космосі відсутність гравітації сприяє формуванню більш якісних білкових структур набагато швидше, ніж на Землі.

Коли препарат було вироблено, дані, передані на Землю, показали, що експеримент виявився успішним.

Очікувалося, що капсула приземлиться на Землю ще в липні 2023 року, але Федеральне управління цивільної авіації США (FFA) відмовило в місії. Тому капсула перебувала на орбіті до середини лютого 2024 року.

Повертальна капсула, розроблена Rocket Lab, приземлилася на випробувальному і тренувальному полігоні штату Юта (UTTR) на базі ВПС Хілл, приблизно за 128,74 км на захід від Солт-Лейк-Сіті.

Компанія знайшла капсулу і передала її назад на свої об'єкти в Лос-Анджелесі для подальшого аналізу.

Нагадаємо, вчені вважають, що імунна система астронавтів може постраждати через вплив мікрогравітації.