Чудовисько з глибин: гігантський череп таємничої істоти несподівано з'явився на пляжі (фото)
Кістки мають настільки незвичний вигляд, що навряд чи можна здогадатися, кому насправді він належав раніше.
Гігантський таємничий череп був виявлений на пляжі Пахаро Дюнс у затоці Монтерей у Каліфорнії. Увагу відпочивальників і місцевих жителів привернуло те, що рештки, здавалося, не були схожі ні на що живе і були надзвичайно величезними, пише Sacramento Bee.
Місцеві жителі та гості в останні кілька місяців активно ділилися знімками черепа загадкової істоти в соціальних мережах, дивуючись, кому він міг би належати. На щастя, співробітники Чарльстонського центру палеонтології в Південній Кароліні пролили світло на ситуацію.
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За словами головного палеонтолога центру Роберта Бессенекера, гігантський череп, ймовірно, належить морській істоті, найімовірнішими підозрюваними є синій кит і фінвал. По-перше, обидва вони гігантських розмірів, по-друге, їхні черепи вимірюються в метрах, що відповідає розміру гігантського черепа. По-третє, черепи цих морських гігантів надзвичайно схожі.
Передбачається, що череп був узятий з туші кита, виявленого на узбережжі в жовтні минулого року. За даними Музею природної історії Санта-Крус, тоді рештки занадто сильно розклалися, щоб їх можна було ідентифікувати.
Експерти Музею природної історії Санта-Крус підозрюють, що гігантський череп, виявлений на пляжі, належить фінвалу. Ймовірно, кістки, знайдені на пляжі, являють собою базикраній, тобто основу черепа, з прикріпленими частковими ніздрями (дихалом).
Дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень свідчать про те, що сині кити та фінвали є найбільшими істотами на Землі. Останні, як відомо, можуть сягати 26 метрів завдовжки і важать до 80 тонн. Водночас сині кити можуть сягати завдовжки 33 метрів і важать до 165 тонн.
За словами виконавчої директорки музею Феліції Ван Столк, такі заходи, присвячені природі, як поява гігантського черепа на пляжі, є прекрасною можливістю викликати у людей інтерес до природи.
Раніше Фокус писав про те, що в морі виявлено величезного кита зі сколіозом: як таке може бути.