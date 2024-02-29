Астрономи отримали знімок скелета далекої галактики: має 8 загадкових об'єктів (фото)

На новому зображенні космічного телескопа Вебб показано мережу смуг пилу, а також світло яскравих зірок.

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Астрономи отримали новий знімок космічного телескопа Вебб, на якому показана спіральна галактика з перемичкою NGC 1559. Завдяки інфрачервоним приладам телескопа уявлення про галактику змінилося, адже вчені отримали зображення пилового скелета галактики, освітленого сяйвом молодих зірок. Ця галактика відома тим, що в ній виявлено одразу 4 наднових і вони допомогли виміряти швидкість розширення Всесвіту. Хоча ці вимірювання і не вирішили знаменитих астрономічний парадокс, пише Space.

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Минулі зображення спіральної галактики з перемичкою NGC 1559, зроблені за допомогою космічного телескопа Габбл, показували лише яскраві зоряні скупчення і смуги чорного пилу в спіральних рукавах галактики. Але космічний телескоп Вебб зміг більш детально розібратися з внутрішньою структурою галактики завдяки інфрачервоному зору. Прилади телескопа змогли побачити світло зірок крізь щільну завісу пилу і це призвело до прямого спостереження за пилом, створеним минулими поколіннями зірок у NGC 1559.

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Нове зображення має неабияку наукову цінність, адже воно допоможе астрономам розібратися з процесом народження та смерті зірок, а також отримати додаткову інформацію про взаємодію між зірками та хмарами газу й пилу в галактиці. Таким чином науковці можуть з'ясувати, як усе це впливає на великомасштабну структуру галактики.

Нове зображення має неабияку наукову цінність, адже воно допоможе астрономам розібратися з процесом народження та смерті зірок, а також отримати додаткову інформацію про взаємодію між зірками та хмарами газу й пилу в галактиці. Таким чином вчені можуть з'ясувати, як все це впливає на великомасштабну структуру галактики Фото: NASA

Спіральна галактика NGC 1559 виділяється серед багатьох галактик тим, що вона є ізольованою, тобто в неї немає близьких сусідів-галактик. У NGC 1559 також знаходяться чотири наднові, які були виявлені за останні 40 років. Вони мають назви SN 1984J, SN 1986L, SN 2005df і SN 2009ib. Завдяки двом останнім надновим астрономи змогли розрахувати правильну відстань до галактики NGC 1559, а також це зіграло важливу роль у розрахунку швидкості розширення Всесвіту. Як показали розрахунки спіральна галактика NGC 1559 розташована на відстані 64,57 млн світлових років від нас.

Частково ґрунтуючись на цих даних, астрономи змогли, використовуючи й інші спостереження, обчислити швидкість розширення Всесвіту, яка склала 73,3 км/с на мегапарсек. Але цей розрахунок швидкості розширення Всесвіту, пов'язаний зі спостереженням за надновими, відрізняється від розрахунку швидкості розширення космосу, заснованого на вивченні реліктового випромінювання (перше світло у Всесвіті). Ця неузгодженість призвела до появи космологічного парадокса, відомого як проблема Габбла. Тобто обидва виміри мають бути однаковими, але це не так. Вивчення реліктового випромінювання показало швидкість розширення Всесвіту, що дорівнює 67,8 км/с на мегапарсек. Поки що астрономи не знають, чому ці значення різняться і продовжать шукати відповіді.

Також NGC 1559 має ще одну особливість. Минулого року астрономи виявили в цій галактиці 8 надяскравих джерел рентгенівського випромінювання. Це загадкові об'єкти, які випускають потоки рентгенівських променів надзвичайно високої енергії у більших кількостях, ніж можна пояснити будь-якими відомими процесами в зірках. Вчені припускають, що цими джерелами можуть бути нейтронні зірки або чорні діри.

Як уже писав Фокус, астрономи за допомогою телескопа Вебб змогли розгадати космічну загадку, якій уже 37 років. Вчені нарешті з'ясували, який об'єкт знаходиться в центрі знаменитого залишку наднової SN 1987А. Виявилося, що це все-таки нейтронна зірка, як і передбачалося.