Неочевидні джерела небезпеки: буденні речі, що підвищують рівень цукру в крові

Контроль над споживанням солодощів і відстеження рівня цукру в крові є важливою запорукою захисту від діабету, але деколи навіть найшкідливіші, на перший погляд, рішення можуть сильно нашкодити нам, вважають дієтологи.

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Коли мова заходить про контроль рівня цукру в крові, такі спокуси як солодкі закуски, з легкістю можуть перебороти нашу силу волі. Однак існують і небезпеки крім них. Дієтолог проливає світло на менш очевидні фактори, які можуть істотно вплинути на підвищення рівня глюкози, що становить для нас небезпеку, пише Hindustan Times.

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Стрес не тільки шкодить нашому психічному здоров'ю; він також може спричинити стрибок цукру в крові, спричиняючи приплив глюкози в кровообіг у рамках реакції організму "борісь або тікай", каже дієтологиня Бхакті Арора Капур. Аналогічно, недосипання не просто робить нас сонливими, воно порушує гормональний баланс, що може призвести до резистентності до інсуліну і, як наслідок, до підвищення рівня цукру в крові.

Капур також зазначає, що навіть ті рішення, які ми ухвалюємо з найкращих спонукань, можуть призвести до абсолютно зворотного результату. Штучні підсолоджувачі, які часто рекламуються як здоровіша альтернатива цукру, все одно можуть впливати на його рівень у крові та чутливість до інсуліну, можливо, через реакцію організму на їхній солодкий смак. Що стосується дієти, то нестача білка на сніданок і недостатня кількість клітковини також можуть призвести до небажаних стрибків цукру. Білок допомагає сповільнити засвоєння вуглеводів, стабілізуючи його рівень, а клітковина затримує його всмоктування в кров, сприяючи балансу цукру протягом дня.

Старіння теж відіграє свою роль, внаслідок чого організму стає дедалі важче ефективно регулювати рівень цукру в крові. Цей фактор підкреслює важливість підтримки здорового способу життя, такого як збалансоване харчування і регулярні фізичні вправи, особливо з віком. Висновки, зроблені Капур, очевидні: регулювання рівня цукру в крові виходить за межі простого контролю за його споживанням. Воно вимагає цілісного підходу, що враховує різні чинники способу життя.

Раніше Фокус писав про те, що людство до 2050 року накриє хвиля діабету. Від мільйонів до мільярдів: нове дослідження розкриває похмурі перспективи розвитку діабету по всьому світу до 2050 року, якщо системи охорони здоров'я вчасно не почнуть діяти на випередження.

Також Фокус писав про те, що діабет впливає на руйнування мозку. Нещодавні дослідження засвідчили, що у пацієнтів з діабетом першого типу відбувається раннє старіння мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.