Неочевидные источники опасности: обыденные вещи, повышающие уровень сахара в крови

Контроль над потреблением сладостей и отслеживание уровня сахара в крови является важным залогом защиты от диабета, но порой даже самые безобидные на первый взгляд решения могут сильно навредить нам, считают диетологи.

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Когда речь заходит о контроле уровня сахара в крови, такие соблазны как сладкие закуски, с легкостью могут перебороть нашу силу воли. Однако существуют и опасности помимо них. Диетолог проливает свет на менее очевидные факторы, которые могут существенно повлиять на повышение уровеня глюкозы, представляющий для нас опасность, пишет Hindustan Times.

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Стресс не только вредит нашему психическому здоровью; он также может вызвать скачок сахара в крови, вызывая прилив глюкозы в кровоток в рамках реакции организма "борись или беги", говорит диетолог Бхакти Арора Капур. Аналогичным образом, недосыпание не просто делает нас сонливыми, оно нарушает гормональный баланс, что может привести к резистентности к инсулину и, как следствие, к повышению уровня сахара в крови.

Капур также отмечает, что даже те решения, которые мы принимаем из лучших побуждений, могут привести к совершенно обратному результату. Искусственные подсластители, которые часто рекламируются как более здоровая альтернатива сахару, все равно могут влиять на его уровень в крови и чувствительность к инсулину, возможно, из-за реакции организма на их сладкий вкус. Что касается диеты, то нехватка белка на завтрак и недостаточное количество клетчатки также могут привести к нежелательным скачкам сахара. Белок помогает замедлить усвоение углеводов, стабилизируя его уровень, а клетчатка задерживает его всасывание в кровь, способствуя балансу сахара в течение дня.

Старение тоже играет свою роль, в результате чего организму становится все труднее эффективно регулировать уровень сахара в крови. Этот фактор подчеркивает важность поддержания здорового образа жизни, такого как сбалансированное питание и регулярные физические упражнения, особенно с возрастом. Выводы, сделанные Капур, очевидны: регулирование уровня сахара в крови выходит за рамки простого контроля за его потреблением. Оно требует целостного подхода, учитывающего различные факторы образа жизни.

Ранее Фокус писал о том, что человечество к 2050 году захлестнет волна диабета. От миллионов к миллиардам: новое исследование раскрывает мрачные перспективы развития диабета по всему миру к 2050 году, если системы здравоохранения вовремя не начнут действовать на упреждение.

Также Фокус писал о том, что диабет влияет на разрушение мозга. Недавние исследования показали, что у пациентов с диабетом первого типа происходит раннее старение мозга.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.