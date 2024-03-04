Чи потрібно вигулювати котів: відповідь експертів виявилася несподіваною

Дослідники кажуть, що кішкам також необхідні прогулянки, але вони відрізнятимуться від вигулу собак.

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Кішок не потрібно вигулювати по кілька разів на день як собак, але це не означає, що тваринам взагалі не потрібно виходити на вулицю, пише Inverse.

Експерти кажуть, що кішки можуть навчитися виходити на вулицю на повідку навіть у зрілому віці, і така практика може мати переваги для благополуччя тварини.

Вигул кішок не має на увазі довгі піші прогулянки, як у випадку з собаками. Для кішки час, проведений на свіжому повітрі, є скоріше розумовою, ніж фізичною вправою.

"Вигул кішки — це не прогулянка з собакою. Вам не потрібно проходити великі відстані, щоб тварина залишилася задоволеною прогулянкою", — каже консультант з поведінки котів із Сакраменто Мікель Дельгадо.

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У дослідженні, опублікованому в Журналі Американської ветеринарної медичної асоціації, йдеться про те, що кішкам необхідно отримувати розумову і фізичну стимуляцію. Також було виявлено, що одноманітне навколишнє середовище викликає стрес у кішок. Наслідками такого стресу може бути блювота, пронос і сечовипускання за межами лотка.

Кішки, які позбавлені активності, можуть нудьгувати і тривожитися, що, своєю чергою, призводить до примхливої поведінки і саморуйнівних звичок, наприклад, надмірного вилизування.

"Якщо ж ви все ж таки вирішите вивести свою кішку на прогулянку, то наявність шлейки не обговорюється", — підкреслює Дельгадо.

За її словами, шлейки для кішок будуть набагато зручнішими, ніж нашийники, які небезпечні і незручні для кошенят. Більшість кішок, включно з літніми, можна привчити користуватися шлеєю.

Як відомо, кішки легко лякаються і тікають за першої ж загрози. Відкритий простір, який знаходиться далеко від звичного оточення, підвищує шанси того, що кішка може втекти. Тому експерти пропонують вигулювати тварин ближче до дому.

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"Ми знаємо, що коти, які загубилися, перебувають у набагато більшій безпеці, коли тікають поруч із будинком", — каже експерт.

Коли ж кішка освоїться на вулиці, необхідно дозволити їй керувати процесом.

"Ви не можете просто надіти шлею на кішку й очікувати, що їй це сподобається або вона зрозуміє, що це пов'язано з виходом на вулицю", — зазначає Дельгадо.

Експерт рекомендує почати з того, щоб просто накинути шлею на тіло кішки і відразу ж дати ласощі. Щойно тварина перестане турбуватися з приводу стороннього об'єкта, а це може тривати кілька днів, застебніть ремені та прикріпіть повідець, не сильно його натягуючи. Усі кроки в цьому процесі мають супроводжуватися похвалою і частуваннями.

Існує ймовірність того, що ваша кішка може виявитися абсолютно не пристосованою до вигулу. Наприклад, тварина може виявитися занадто полохливою для зовнішнього світу.

"Якщо ваша кішка одна з тих, хто ховається під ліжко, коли до вас приходять гості, тоді вигул такої тварини може бути не найкращою ідеєю", — каже експерт.

Але навіть у такому разі є способи розширити світ кішки. Наприклад, котячі патіо, які встановлюються на вікна і обтягуються сіткою, щоб тварина могла дихати свіжим повітрям і спостерігати за світом навколо. Також існують візочки для котів, у яких їх можна вивозити на вулицю з найменшим ризиком того, що тварина втече.

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