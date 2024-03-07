Потужний струмінь під "шкірою" Юпітера: щось дивне виявили на газовому гіганті

Дослідники кажуть, що спостережуване явище може бути пов'язане з чимось руйнівним під атмосферою Юпітера.

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Космічний апарат NASA "Юнона" виявив під атмосферою Юпітера потужний потік. Як виявилося, це вітер з дуже щільного газу, який допоможе вченим пояснити, як функціонує сам Всесвіт, пише Inverse.

За словами співавтора нового дослідження Скотта Болтона, зібрані "Юноною" дані — одні з найкращих і містять ключ до розгадки такого явища, як магнітні поля.

Скелясті планети, як Земля, або газові гіганти, такі як Юпітер, і навіть чорні діри — усі вони створюють магнітні поля. Сонце має більш складне магнітне поле, і ймовірно, воно було ще більшим, коли Сонячна система формувалася. Таке магнітне поле Сонця зіграло важливу роль у формуванні нашого космічного дому, бо впливало на рух заряджених частинок і пилу в Сонячній системі.

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Магнітне поле Землі, яке створює вируюче рідке ядро глибоко всередині планети, відіграє важливу роль. Воно створює захисний щит навколо Землі, захищаючи все живе від шкідливого космічного випромінювання.

Але його складно вивчити через земну кору, яка є серйозною перешкодою. Ось тут у пригоді дослідникам став Юпітер.

"Вивчаючи інші планети, ми сподіваємося розширити наше розуміння не тільки цих планет, а й Землі", — каже провідний автор дослідження і професор геофізики Гарвардського університету Джеремі Блоксхем.

Річ у тім, що магнітне поле Юпітера набагато легше аналізувати, бо ця планета не кам'яниста, а газоподібна. Інструментам космічних апаратів легше зазирнути всередину таких планет, щоб дістатися до їхніх потужних космічних сердець.

За словами вчених, магнітне поле у Юпітера формують гелій і водень, які перебувають під величезним тиском.

Один з інструментів "Юнони" виявив повільний струмінь, який був прихований глибоко всередині Юпітера. Він рухався зі швидкістю близько 1 см на секунду і складався з металевого водню. Для порівняння, атмосферні струмені ближче до поверхні хмар на Юпітері рухаються зі швидкістю 100 м на секунду.

Струмінь поблизу екватора Юпітера коливався за силою з періодом близько 4 років. Такий період коливань може бути пов'язаний із драматичними подіями, що відбуваються глибше всередині планети. Ймовірно, це відбиток внутрішнього хаосу високого тиску на Юпітері.

Нагадаємо, насправді Юпітерів у Всесвіті більше, ніж вважалося. Нове дослідження припускає, що газові гіганти в зовнішніх частинах зоряних систем не є чимось незвичайним.