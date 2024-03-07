Доісторичний секс. Пара давно вимерлих термітів 38 млн років провела в делікатній позі (відео)

Двоє представників вимерлого виду усамітнилися, щоб провести час один з одним, де їх і застала смерть.

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Історія нашої планети налічує понад 4,5 мільярда років: за весь цей час на планеті існували мільярди різних видів істот — деякі з них досі живі, а інші вимерли назавжди. Як і ця пара термітів, зайнятих доісторичним сексом, яких вчені виявили в бурштині, пише IFLScience.

Цей неймовірний зразок віком 38 мільйонів років був виявлений у шахті в Калінінграді. За словами автора дослідження та керівника лабораторії комах Чеської академії наук Алеша Бучека, скам'янілості термітів загалом поширені в усьому світі, проте цей виявився унікальним.

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Річ у тім, що в цьому шматочку бурштину міститься пара термітів, причому судячи з усього, вони вимерли в той момент, коли вирішили усамітнитися, щоб провести час за доісторичним сексом. На жаль, їх наздогнала смерть: їхні тіла занурилися в деревну смолу і залишилися там навічно.

Повнорозмірне зображення зображення вище Фото: PNAS

Бучек зазначає, що положення цієї пари термітів вельми незвичайне і зовсім не тому, що вони були зайняті продовженням роду. Річ у тім, що сучасні терміти, як правило, беруть участь у шлюбній поведінці, яка називається "біг у тандемі" — вони шикуються вертикально, а рот самця торкається задньої частини самки. Однак у цьому випадку все відбувалося не зовсім так: ця пара термітів застрягла пліч-о-пліч, при цьому ротовий апарат самки торкався кінчика черевця самця.

Команда з Окинавського інституту науки та технологій провела кілька експериментів, щоб зрозуміти, чи відрізнялася шлюбна поведінка стародавніх термітів від сучасної, чи положення їхніх тіл було змінено під час занурення в смолу.

Для своїх експериментів вчені використовували живих термітів: виклали їхні пари, що спаровуються, на липкий папір і спробували імітувати процес застрявання у в'язкій смолі. Результати дослідження показали, що пари термітів врешті-решт опинялися в позі, вельми схожій на положення пари, знайденої в бурштині.

За словами автора дослідження, доктора Нобуакі Мізумото, вони з колегами вважають, що в момент, коли пара термітів почала застрявати в смолі, вони не роз'єдналися, але самка все-таки розвернулася і рушила до самця, що призвело до такого несподіваного становища. Автори дослідження також вважають, що в усьому винна липка поверхня — потрапляючи на неї терміти просто не усвідомлюють небезпеки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відкрили новий вид комах, які жили понад 35 млн років тому.