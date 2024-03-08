На Землі є лише один народ, що живе одразу в чотирьох півкулях планети: хто ці люди (фото)

Дослідники розповіли про невелику тихоокеанську націю, яким пощастило жити одразу в чотирьох півкулях Землі.

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Нещодавно в соціальній мережі X (раніше Twitter) з'явився пост, що викликав суперечки. У ньому йшлося про острівну державу Кірибаті — єдину країну у світі, розташовану в усіх чотирьох півкулях Землі. У результаті в коментарях під постом зав'язалася суперечка, пише IFLScience.

Дослідники пролили світло на цю ситуацію та розповіли, хто насправді правий. Деякі користувачі були не згодні з існуванням чотирьох півкуль. Однак учені запевняють, що в цьому твердженні немає ні краплі брехні.

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Землю можна розділити навпіл кількома способами. Фактично, ми можемо зробити це неймовірною кількістю способів, які тільки зможе запропонувати наша уява. Однак загальноприйнятим способом поділу земної кулі є поділ на Північ, Південь, Схід і Захід — простими словами, на чотири різні півкулі.

Наприклад, для поділу Півночі та Півдня використовується горизонтальний екватор. Щодо Східної та Західної півкулі, їх розділяє по вертикалі 180-й меридіан або антимеридіан, який розташований навпроти нульового меридіана, де довгота дорівнює 0, і утворює основу міжнародної лінії дати.

Якщо нанести на земну кулю лінії, що позначають обидві півкулі одночасно, можна побачити, що шматочки острівної держави Кірибаті справді розташовані в усіх чотирьох півкулях Землі. Однак чи єдина це країна? Деякі користувачі зверталися до заморських територій Сполученого Королівства та Франції, що дають їм право на участь у цьому рейтингу — проте вчені не згодні з цим твердженням.

Цікаво, що розташування в усіх чотирьох державах — не єдине, що робить Кірибаті настільки унікальною. Раніше ця країна розташовувалася по обидва боки від лінії зміни дат, а тому різниця між деякими сусідніми островами становила 23 години, що істотно ускладнювало життя місцевих жителів.

Щоб позбутися цього адміністративного кошмару, 1995 року влада оголосила, що значно зрушить лінію дати на схід — так на всіх 33 островах вона стала ідентичною.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли дві схожі на Землю планети всього за 16 світлових років від нас.